6 et 7 avril 2022 à Station F - CYSEC dévoile le programme de son événement CYSAT : Premier hacking d’un satellite en Europe

février 2022 par Marc Jacob

Pour CYSEC, il devient urgent de révéler les cyber-vulnérabilités des infrastructures spatiales, de les détecter et de prévenir les attaques, dans un objectif de sécurisation de l’espace et des données confidentielles. Aussi, les 6 et 7 avril prochain, trois équipes de hackers éthiques, sélectionnées par un jury après un appel à candidatures, seront invitées à hacker en moins de 6 minutes OPS-SAT, un nano-satellite de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) rendu disponible à cette occasion. Des conférences rythmeront ces 2 journées avec des panels d’experts issus d’organisations institutionnelles et privées qui vont débattre des risques et menaces, ainsi que de ce nouvel espace commercial. Parmi elles, L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC), Thales, Airbus...

Pour retrouver l’intégralité du programme et des conférences, rendez-vous sur le site cysat.eu.