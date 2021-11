6 décembre : « L’influence numérique,multiplicateur de puissance »

Dans le domaine cyber, les tendances et défis identifiés en 2017-2018 dans le cadre de la Revue stratégique de cyberdéfense se sont confirmés, voire accrus. C’est le cas notamment « des actions de propagande ou de déstabilisation menées à grande échelle, soigneusement préparées et orchestrées », exploitant à plein ce nouvel espace numérique d’expression. L’Actualisation stratégique de 2021 prend acte de cette évolution : « Le champ informationnel, investi par les moyens numériques, est devenu une part clé des conflits, touchant les forces, les institutions et les populations. ».

La présentation par la ministre des Armées, le 20 octobre 2021, de la doctrine française de lutte informatique d’influence (L2I) a rappelé la place centrale de l’information - et de la guerre de l’information - dans les actions des Armées. Conséquence directe de la numérisation des sociétés, des activités humaines et de l’accès à l’information, les opinions se forgent et s’affrontent aujourd’hui majoritairement en ligne, sur des sites, plateformes, blogs et autres réseaux sociaux. La L2I désigne les opérations militaires conduites au profit des forces dans la couche informationnelle du cyber-espace. Elle permet de détecter, caractériser et contrer les attaques informationnelles visant le ministère des armées et les forces, mais aussi d’appuyer la communication stratégique des armées. Elle offre également des occasions de manœuvres à des fins de renseignement ou de déception.

La maîtrise de l’espace informationnel, qui comprend « l’information elle-même, les individus, les organisations et les systèmes qui la reçoivent, la traitent et la transmettent, et l’espace cognitif, virtuel et physique dans lequel cela se produit », est ainsi devenue l’une des conditions essentielles de la supériorité opérationnelle. C’est dans cet environnement complexe et en constante évolution que s’inscrit l’influence numérique.

Mais quelles formes prend, concrètement, l’influence numérique ? Quelles sont les méthodes et les techniques de l’influence numérique ? Comment opérer le ciblage ? Comment élaborer les messages et argumentaires ? Dans quelle mesure, ces techniques se rapprochent-elles des techniques utilisées dans le monde civil à des fins de publicité, de marketing ou de communication ? Quelles sont enfin les limites de l’influence numérique aux plans éthique, juridique, sociétal… ?

