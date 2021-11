6 décembre 2021, 18 h 00 - 20 h 00 - "Lundi de la cybersécurité" : Cybersécurité - horizon 2035

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université de Paris et l’ARCSI, venez assister au webinaire autour du thème : Cybersécurité - horizon 2035

A quoi pourrait ressembler l’univers de la cybersécurité en 2035 ? "Les prédictions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir" comme le dit ce mot d’esprit attribué au choix à Churchill ou Oscar Wilde. Pour ouvrir des pistes, j’évoquerai l’évolution de notre sphère numérique d’ici 2035 ; les nouvelles menaces qui pourront en émerger - et les réactions possibles des acteurs de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Sans oublier l’environnement géopolitique qui pourrait structurer ces réactions.. Guy-Philippe Goldstein

Intervenant : Guy-Philippe Goldstein Enseignant à l’EGE. Advisor pour ExponCapital.

Il est enseignant à l’Ecole de Guerre Economique sur les questions de cyberdéfense et cyberpuissance. Il est advisor pour PwC et pour ExponCapital. Il est aussi romancier, auteur de "Babel Minute Zéro", de "Sept jours avant la nuit", de "Cyberdéfense et Cyberpuissance au XXIième siècle.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant.

Lundi 6 décembre 2021, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom et en présentiel à l’université de Paris

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 6/12 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, si vous n’êtes pas un habitué de nos "Lundi de la cybersécurité". Précisez si vous souhaitez assister en présentiel ou en distanciel.