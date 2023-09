6 conseils pratiques pour éviter les attaques par ransomware

septembre 2023 par Check Point Research (CPR)

Selon Cybersecurity Ventures, les ransomwares coûteront près de 265 milliards de dollars à leurs victimes d’ici 2031. Le rapport semestriel 2023 de Check Point Research a révélé qu’au cours du premier semestre 2023, 48 groupes de ransomware ont revendiqué une intrusion dans le système et extorqué publiquement plus de 2 200 victimes dans le monde. 45 % des attaques visaient des entreprises aux États-Unis, un chiffre bien supérieur à celui des autres pays.

Si l’on en croit le rapport DBIR 2023 de Verizon, 24 % de toutes les violations concernaient des ransomwares. Il faut noter que ces attaques par ransomware se concentrent de manière disproportionnée sur les secteurs de la production, de la vente au détail et des services logiciels. Fait intéressant, si les administrations publiques, les soins de santé et l’éducation sont les secteurs les plus attaqués, ce ne sont pas les premiers visés par les ransomwares.

Qu’est-ce qu’un ransomware ?

Un ransomware est un logiciel malveillant élaboré pour restreindre l’accès d’une entreprise à ses fichiers ou données présents sur ses ordinateurs. Les criminels informatiques chiffrent les données et exigent une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Ils s’attendent à ce que les victimes paient pour récupérer l’accès à leurs données. Dans les cas d’attaques de ransomware à double extorsion, si les victimes ne paient pas la rançon, les malfaiteurs peuvent vendre les données volées ou les publier sur des forums publics. Un nombre croissant de cybercriminels optent même pour la triple extorsion en faisant pression sur des employés ou des victimes pour qu’ils paient afin de récupérer leurs données. Récemment, une clinique de chirurgie esthétique a refusé de payer la rançon. Les pirates ont alors contacté les patients et les ont menacés de divulguer leurs dossiers médicaux s’ils ne payaient pas. Les données médicales et les photographies d’au moins 70 patients ont été publiées et l’une des victimes a engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de la clinique.

Pour se prémunir contre les attaques de ransomware, les entreprises doivent appliquer une bonne hygiène de sécurité sur les réseaux présents sur site, dans le cloud et hybrides, et ce, jusqu’au conseil d’administration. Les responsables peuvent prendre plusieurs mesures pour minimiser leur exposition et les impacts potentiels d’une attaque.

1. Maintenir une sauvegarde efficace des données : L’objectif du ransomware est de forcer la victime à payer une rançon pour récupérer l’accès à ses données cryptées. Mais cela n’est efficace que si la cible perd effectivement l’accès à ses données. Mettre en place une solution de sauvegarde sécurisée des données est une façon efficace de réduire l’impact d’une attaque par ransomware.

2. Former à la cyberconscience : Les e-mails de phishing sont l’un des moyens les plus courants de diffuser des ransomwares. En incitant un utilisateur à cliquer sur un lien ou à ouvrir une pièce jointe malveillante, les cybercriminels parviennent à accéder à l’ordinateur de l’employé et à lancer le processus d’installation et d’exécution du ransomware. Pour protéger l’entreprise contre les ransomwares, il est essentiel d’organiser fréquemment des formations de sensibilisation à la cybersécurité. L’entreprise fait appel à son propre personnel, qui constitue la première ligne de défense pour assurer la protection de son environnement. Cette formation doit expliquer aux employés quels sont les signes et le langage classiques qui sont utilisés dans les e-mails de phishing

3. Maintenir les correctifs à jour : Actualiser les ordinateurs et appliquer les correctifs de sécurité, et notamment ceux jugés indispensables, peut contribuer à limiter la vulnérabilité d’une entreprise aux attaques de ransomware, car ces correctifs sont généralement négligés ou trop tardivement mis en place pour offrir la protection requise.

4. Renforcer l’authentification de l’utilisateur : Appliquer une politique de mot de passe complexe, exiger le recours à l’authentification multifactorielle et sensibiliser les employés aux attaques de phishing conçues pour voler les identifiants de connexion sont autant d’éléments essentiels de la stratégie de cybersécurité d’une organisation.

5. Mettre en place des solutions anti-ransomware : Les solutions anti-ransomware surveillent les programmes en cours d’exécution sur un ordinateur et rechercher de comportements suspects, typiques des ransomwares. Si ce genre de comportement est détecté, le programme peut prendre des mesures pour stopper le chiffrement avant que d’autres dégâts aient lieu.

6. Utiliser l’IA pour se prémunir des menaces : La plupart des attaques par ransomware peuvent être détectées et résolues à temps. La détection et la prévention automatisées des menaces peuvent maximiser vos chances de vous protéger : analyse et surveillance des e-mails, analyse et surveillance de l’activité des fichiers à la recherche de fichiers suspects. L’IA est devenue un allié indispensable pour lutter contre les cybermenaces. Avec des experts de mieux en mieux formés et le renforcement des mesures de défense, les solutions de cybersécurité pilotées par l’intelligence artificielle se révèlent être un rempart solide contre un large éventail d’attaques. Face à des cybercriminels qui ne cessent d’affiner leurs tactiques, la relation symbiotique entre l’IA et la cybersécurité sera sans aucun doute déterminante pour protéger notre avenir numérique.

Bien que les attaques de ransomware puissent être intimidantes, il est effectivement possible de les contrecarrer, ou du moins d’en atténuer l’impact, en suivant les six étapes mentionnées ci-dessus. Avant d’envisager de payer une rançon, gardez à l’esprit que rien ne garantit que vous récupérerez vos données ou que le pirate ne les divulguera pas publiquement. En réalité, en payant une rançon, vous financez les activités des pirates et vous laissez entendre à d’autres criminels que vous êtes prêt à payer. Mieux vaut donc se concentrer sur la prévention des violations dès le départ.