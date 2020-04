6 conseils pour optimiser la gestion des télétravailleurs dans un contexte épidémique

avril 2020 par Alex Willis, Vice President, Global Sales Engineering, BlackBerry

La crise pandémique liée au Covid-19 a conduit les gouvernements à prendre des mesures plus ou moins strictes pour en freiner la propagation et éviter autant que possible la surcharge des hôpitaux. En France, ces mesures ont contraint un certain nombre d’entreprises et d’organisations à s’appuyer sur le télétravail pour maintenir toute ou partie de leur activité. Si certaines entreprises y avaient déjà eu recours par le passé, il leur a fallu le généraliser à un grand nombre de salariés en un temps record. Pour les autres, c’est un tout nouveau mode de fonctionnement qu’il a fallu mettre en œuvre du jour au lendemain. Quel que soit le niveau de maturité de l’entreprise concernant le télétravail, sa mise en place soulève un certain nombre de problématiques techniques dont la résolution repose principalement sur les épaules des services IT.

La continuité d’activité est une préoccupation centrale et nous l’avons désormais bien compris, l’anticipation sera l’enjeu majeur pour faire face à la prochaine crise. Les équipes IT et expert en cybersécurité vont devoir mettre à plat leur stratégie de continuité d’activité et accorder la priorité à certains process tels que :

Supprimer les VPN peu fiables

De nombreuses solutions traditionnelles de sécurité permettant de travailler à distance dépendent de la technologie VPN ou VDI. Cependant, elles nuisent non seulement à productivité mais s’avèrent également inefficaces dans la protection contre les menaces les plus sophistiquées. Une étude a notamment révélé que 18 % des VPN ne chiffrent pas leur trafic et que 84 % utilisent des protocoles de chiffrement inappropriés pour protéger ce trafic.

Les grandes entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur une connexion plus rapide et plus sûre afin de permettre aux télétravailleurs d’accéder à leurs outils de travail depuis leur domicile (logiciels et fichiers). Ceci est clé, tout particulièrement dans un contexte épidémique (qu’il s’agisse du coronavirus ou bien d’une autre pathologie) soumis à un confinement et dans lequel de nombreux collaborateurs généralement habitués à travailler au bureau, se retrouvent à travailler depuis chez eux pendant de longues périodes.

L’indépendance des solutions est essentielle

Les équipes IT doivent réfléchir à un système efficace et robuste permettant d’effectuer la plupart des tâches, quel que soit l’endroit, le moment ou l’appareil choisi par le salarié pour accomplir ses missions.

Les utilisateurs d’aujourd’hui ont des attentes bien précises quant à la manière dont ils veulent mener leurs activités. Une solution de travail à distance sécurisée doit pouvoir s’adapter à n’importe quel système d’exploitation et permettre aux utilisateurs d’accéder aux applications web, sites intranet ou fichiers de données nécessaires à la poursuite de leurs activités.

Des outils de travail véritablement utilisés

Soyons réalistes : la sphère SaaS regorge de logiciels de création de contenu, de tableurs et autres slides absolument pas adaptés à l’environnement des entreprises.

La plupart des salariés sont habitués à Word, Excel et Power Point et ils ont besoin d’un accès fluide à MS Office pour maintenir leur niveau de productivité lorsqu’ils sont entélétravail. C’est aux services informatiques de trouver un moyen d’y parvenir : pour cela, il faut trouver des solutions ingénieuses et efficaces.

Maintenir la productivité, même dans les zones à faible couverture

Alors qu’une grande partie des collaborateurs a dû rapidement s’isoler pour se protéger et protéger les autres, beaucoup d’entre eux se sont heurtés à des problèmes de connectivité. Par conséquent, il faut pouvoir s’appuyer sur une plateforme de travail à distance proposant un mode hors ligne robuste afin de pouvoir accéder à toute une série de ressources, même sans connexion internet.

De plus, les entreprises devraient envisager les avantages des outils de communication conçus spécifiquement pour la collaboration en temps de crise. Un système de notification d’urgence est un outil de limitation des risques indispensable lorsque les activités sont brusquement interrompues lors d’une situation de crise.

Ces outils permettent aux responsables et aux dirigeants de rester informés sur un incident et ses évolutions et de connaître le statut des employés ou des principales ressources de l’entreprise. Pour les équipes, c’est une manière sûre et efficace d’accéder aux ressources internes et d’interagir plus sereinement avec les fournisseurs de services externes.

Le travail à distance doit rester rapide et facile à mettre en œuvre

Même si les entreprises facilitent l’accès des télétravailleurs, elles doivent mettre en place une plateforme qui puisse maintenir une authentification continue afin de leur permettre d’accéder uniquement aux documents et aux systèmes dont ils ont besoin.

De plus, leurs appareils doivent être protégés par un système de défense basé sur l’IA, capable de faire face aux menaces telles que les attaques sans fichier ou les attaques zero-day sans impacter leur travail, ni consommer une quantité excessive de ressources de leurs appareils.

Enfin, l’ensemble du processus doit être facilité pour les administrateurs. Pour faire face à un pic de nouveaux télétravailleurs, le service informatique a besoin d’une plate-forme qui peut simplement intégrer et déconnecter les utilisateurs.

Rester mobile en toutes circonstances

Aujourd’hui, la plupart des responsables IT reconnaissent que le télétravail n’est plus seulement réservé à certaines personnes ou occasions : il doit être ouvert à tous. D’autant plus que les jeunes générations le considèrent de plus en plus comme une condition de travail indispensable.

Les accords tacites passés avec les travailleurs mobiles, les équipes temporaires, les nouveaux parents, le personnel adepte du flex office, etc. soulignent eux-aussi l’importance de processus de travail à distance fluides et transparents au sein de toute l’entreprise.

L’épidémie actuelle aura permis de bien mettre en exergue la nécessité de s’appuyer sur une infrastructure de télétravail robuste et sure pour garantir la continuité des activités. Comme les experts font face à une situation sanitaire très préoccupante et prédisent de nouvelles vagues, il est temps de mettre en place les actions nécessaires pour y faire face.