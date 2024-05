6 ans après le RGPD : la cyber-résilience au cœur du modèle économique des entreprises

mai 2024 par Steve Bradford, Senior VP EMEA chez SailPoint

« Durant les six années qui ont suivi le lancement du RGPD, le contexte cyber a évolué à une vitesse fulgurante. De l’ingénierie sociale ciblée à la montée du deepfake, les cybercriminels utilisent des tactiques de plus en plus sophistiquées pour dérober des informations sensibles.