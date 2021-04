6 Mai Webinar - EPP/EDR : armez efficacement vos postes de travail contre les cyberattaques

avril 2021 par Marc Jacob

Devant les enjeux soulevés par la crise sanitaire en matière de systématisation du travail à distance et face à la prolifération et la sophistication des menaces dans le cyberespace, la protection des postes de travail est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Les antivirus classiques utilisant des bases de signature ne suffisent plus et seule une visibilité globale sur votre entreprise, peut vous permettre de vous défendre contre chaque attaque, à chaque étape du cycle de vie de la menace. La solution SENTINELONE qui s’appuie sur l’analyse comportementale, détecte, répond de manière adaptée à la menace et procède à une enquête permettant d’évaluer l’impact sur votre système d’information.