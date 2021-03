6 Avril de 14:30 à 15:15 Webinaire SNS Security et Fortinet : Quelles sont les clés pour renforcer la sécurité de vos environnements cloud ?

mars 2021 par Marc Jacob

Elles pensent aussi pouvoir mieux maitriser leur budget informatique et gagner en sécurité. Or, l’adoption du Cloud au sein de l’entreprise se fait progressivement, à la vitesse des usages et entraine par défaut, une hétérogénéité des technologies avec des fonctions de sécurité qui diffèrent. La tendance au Cloud hybride participe à la diversification des infrastructures et entraine fatalement un élargissement de la surface d’attaque et une perte de visibilité sur sa sécurité. L’entreprise si elle veut limiter les risques encourus, doit toujours garder une visibilité globale et unifiée de ses équipements, ce qui passe par la définition de règles de sécurité globales et homogènes.

FORTINET avec la Security Fabric, met à votre disposition différentes solutions vous permettant de reprendre le contrôle sur la sécurisation de vos environnements cloud. Lors de ce webinaire, vous assisterez à une nouvelle démo live, vous permettant de comprendre comment l’association du pare-feu de nouvelle génération FORTIGATE, des solutions de protection des applications Web FORTIWEB et de messagerie FORTIMAIL et de la solution dédiée au Cloud FORTICASB/CWP met à distance les éventuelles menaces pesant sur vos services cloud en vous offrant visibilité et contrôle.

Nous vous invitons le 06 avril prochain à participer à ce tout nouvel événement en ligne d’une durée de 45 minutes co-animé par Ludovic RANCOUL, directeur technique chez SNS SECURITY et Alain MORAIS, ingénieur systèmes chez FORTINET. Vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions même les plus techniques, concernant la sécurisation vos environnements cloud comme Office 365, Azure et AWS.

Conférence animée par :

Ludovic Rancoul ? Directeur Technique, SNS SECURITY

Alain Morais ? SE, Fortinet

