5G : modéliser la propagation des radio-fréquences

août 2020 par Philippe Alcoy, spécialiste de la sécurité chez NETSCOUT

Selon IDC, les connexions 5G devraient atteindre 1,01 milliard en 2023, soit une croissance estimée à 217,2 % entre 2019 et 2023. Le confinement mondial induit par la pandémie et la croissance des objets connectés pourraient conduire à une révision à la hausse de ces tendances. Si elle rassemble autant qu’elle divise, la reprise de la course à la 5G est pourtant inévitable. Dans ce contexte les fournisseurs de services de communication (CSP) doivent proposer des services réseau de haut niveau sur des bandes de fréquences dont les caractéristiques sont très différentes de celles des technologies précédentes.