5 vœux pour mener une politique prioritaire de l’industrie du numérique en France et en Europe

septembre 2020 par Marc Jacob

Le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) et HEXATRUST en association avec le Club des juristes émettent 5 vœux vis-à-vis des responsables politiques et de l’Etat pour mener une politique prioritaire de l’industrie du numérique.

Pour Stéphane Volant, Président du CDSE « La crise de la COVID-19 a démontré que la France et l’Europe n’étaient pas au rendez-vous de la souveraineté numérique. Il est aujourd’hui urgent de passer de la parole aux actes en créant les conditions d’une souveraineté qui devienne un avantage concurrentiel sur le marché mondial, tant au niveau du prix des outils que des fonctionnalités qu’ils offrent. C’est ainsi que nous gagnerons la bataille de l’autonomie stratégique numérique ! ».

Pour le Président d’HEXATRUST, Jean-Noël de GALZAIN, « Aujourd’hui il s’agit de consacrer l’effort d’investissement de transformation numérique des français aux enjeux de résilience et de continuité d’activité en toutes circonstances. Il s’agit de privilégier des solutions qui nous permettent de gagner notre autonomie et notre indépendance numérique lorsque nous nous équipons (Etat, collectivités locales, établissements de santé). C’est le moment de concevoir enfin une alternative européenne concurrente aux produits étrangers qui aujourd’hui ont un monopole mondial ».

HEXATRUST et le CDSE en association avec le Club des juristes souhaitent :

établir un équilibre en matière d’autonomie numérique, en bâtissant une alternative européenne à la concurrence mondiale,

favoriser les investissements dans une transformation numérique résiliente et de confiance, conformément aux règles de protection des données personnelles dont la pérennité et la disponibilité ne dépendent que de nous.

Ces associations formulent 5 vœux dans un manifeste, remis à l’Université d’Eté d’Hexatrust le 3 septembre à 19h00 et disponible en ligne à partir du 4 septembre 2020.

POUR TELECHARGER L’INTEGRALITE CES PROPOSITIONS :

Pour rappel :

HEXATRUST

HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité, sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. La soixantaine de sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber. https://www.hexatrust.com

Le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) :

Le CDSE fédère depuis 25 ans les expériences des professionnels de la sécurité et de la sûreté au sein des entreprises. Il rassemble les principales entreprises françaises privées et publiques (CAC 40 et SBF 120) qui opèrent dans 48 secteurs d’activités et à l’international dans plus de 180 pays. Ces dernières sont représentées au sein du Club par leur directeur de la sécurité ou de la sûreté. Ils sont ainsi les premiers donneurs d’ordre en matière de sécurité privée, les premiers clients des industries de sécurité et les interlocuteurs naturels des pouvoirs publics pout toutes les questions relatives à la sécurité des entreprises. www.cdse.fr

Le Club des juristes :

Le Club des juristes est le premier think tank juridique français. Lieu indépendant de débats et de propositions, créé en 2007, il réunit des professionnels d’horizons divers : magistrats, avocats, représentants d’entreprises, universitaires. Ils formulent, sur des sujets d’actualité ou de prospective, des recommandations innovantes, utiles aux décideurs publics. Par ses publications et les événements qu’il organise, le Club des juristes renforce la place du droit dans le débat public et améliore la compréhension des questions juridiques par tous. www.leclubdesjuristes.com