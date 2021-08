5 outils basés sur l’IA qui facilitent la vie des développeurs

août 2021 par Ponicode

Avec des outils alimentés par l’IA, le temps passé sur les développements de fonctionnalités ou de logiciels peut être raccourci. Ponicode, plateforme d’Intelligence Artificielle visant à améliorer systématiquement la qualité logicielle tout en optimisant la vélocité des développeurs, revient sur les 5 outils basés sur l’IA qui facilitent la vie des développeurs.

1. La saisie semi-automatique par Codota

La saisie semi-automatique existe déjà, mais Codota l’applique au code, directement dans votre EDI. Leur devise : “moins d’écriture, plus de code”. Cette IA aide à coder plus rapidement et à réduire les erreurs lors de l’écriture. De plus, Codota utilise sa base de données d’API pour présenter des exemples d’usages quand l’inspiration manque. Vous pouvez profiter de l’essai gratuit, mais la version entreprise prend en compte votre modèle d’entreprise (de manière sécurisée) et adapte ses idées en fonction. Codota

2. La révision du code avec DeepCode

L’outil IA Deepcode de révision de code souligne, point par point, les problèmes rencontrés pour aider à améliorer la qualité de votre code. Il ne se contente pas de montrer les erreurs de syntaxe, il met en évidence les bugs comme la corruption de fichier, la violation de contrats d’API ou les problèmes de blocage du processus. Du côté de la sécurité, il peut aussi repérer les faiblesses : données sensibles codées en dur, manque de sécurité des protocoles ou encore les algorithmes de cryptographie trop faibles.

Avec Deepcode, vous allez définitivement améliorer votre pipeline CI/CD sur une interface facile à utiliser. Deepcode

3. La recherche de code avec Sourcegraph

Sourcegraph est un serveur de recherche de code intelligent, conçu pour aider les développeurs à naviguer dans le code, le comprendre, le vérifier, le corriger et le fiabiliser.

Sourcegraph aide à développer des logiciels complexes qui répondent à des normes de sécurité et de qualité élevées, sans perdre de temps. Sourcegraph s’appuie sur la théorie des graphes pour chercher plus rapidement à travers votre code. Pourquoi cette fonctionnalité est-elle si importante ? Parce qu’explorer votre code de cette manière permet une collaboration plus fluide, une recherche plus rapide, et un moyen plus efficace de repérer les erreurs et les bugs. De plus, Sourcegraph permet de mieux maîtriser des modifications importantes et profondes dans un code existant, par exemple pour le fiabiliser ou en améliorer les performances. Un incontournable, gratuit pour les entreprises de 10 développeurs ou moins. Sourcegraph

4. L’identification secrète avec GitGuardian

Sécurité, sécurité, sécurité. Le mot n’a jamais autant interpellé les grandes sociétés. Les développeurs passent de plus en plus de temps à s’assurer qu’ils répondent à des normes de sécurité de plus en plus complexes afin de fournir des logiciels plus sûrs.

Git Guardian vient garantir aux entreprises qu’aucune information sensible ne passe entre les mailles du filet et soient publiés au public. Il évite ainsi les informations de connexion, les certificats, les clés privées soient divulgués dans le code des employés ou le code open source. Il ne se contente pas de signaler les erreurs : il aide à les effacer.

Vous pouvez protéger votre entreprise contre les accès non autorisés et repérer les informations sensibles qui sont exposées en ce moment même. Comment ne pas se précipiter pour obtenir GitGuardian ? GitGuardian

5. Les tests unitaires avec Ponicode

Cet outil intervient lors d’une autre étape clé : les tests unitaires. Considérés comme un processus fastidieux, ces derniers sont parfois bâclés, manipulés ou même totalement ignorés.

Ponicode, en plus de générer des tests unitaires en un clic, utilise l’IA pour créer des suggestions de saisie intelligentes qui permettent de ne jamais manquer les cas limites et d’améliorer la couverture de votre code sans la contrainte d’un processus d’écriture de tests unitaires long et manuel. Il est actuellement gratuit pour les développeurs, alors montez en selle sur notre licorne.