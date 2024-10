5 novembre 2024 à 13h30 au Campus Cyber - Bourse aux Technologies Cybersécurité de l’Institut Mines-Télécom : encourager la collaboration et le transfert de technologies entre chercheurs, start-up, entrepreneurs et industriels

octobre 2024 par Marc Jacob

Cet événement est dédié aux technologies émergentes et aux solutions innovantes en cybersécurité. L’objectif des Bourses aux technologies est d’encourager la collaboration et le transfert de technologies entre chercheurs, start-up, entrepreneurs et industriels afin d’améliorer la compétitivité du tissu local et régional français.

Une après-midi dédiée aux partages d’expériences, à la veille technologique et aux offres et demandes autour de la cybersécurité.

Pour sa 11e édition, la Bourse aux Technologies met l’accent sur des sujets clés au travers de tables rondes ; focus sur des formations, outils, solutions, projets et plateformes innovants ; rencontres, échanges et networking.

L’événement sera l’occasion d’échanger autour des innovations en cybersécurité, avec un programme centré sur :

– Partage d’expériences et bonnes pratiques entre experts du secteur.

– Veille technologique pour découvrir les dernières avancées en matière d’outils et de solutions.

– Rencontres et collaborations entre chercheurs, startuppers, entreprises et institutionnels pour créer de nouvelles synergies.

– Session de pitchs pour mettre en lumière des projets et start-up innovants

Cet événement s’adresse aux :

– Entrepreneurs : trouver des solutions, partager des idées et renforcer la compétitivité de votre entreprise.

– Enseignants-chercheurs : valoriser vos projets et gagner en visibilité auprès des entreprises.

– Institutionnels : proposer des services adaptés aux besoins des acteurs du secteur.

– Étudiants et salariés : explorer de nouvelles perspectives professionnelles et de carrière dans un secteur en plein essor.

Au programme :

Allocutions de lancement de la Bourse aux Technologies

– Jean-René Bailly, directeur de la Recherche partenariale et de la valorisation de l’Institut Mines-Télécom

– Paul-Guilhem Meunier, responsable Innovation & développement économique de l’Institut Mines-Télécom

– Michel Mauny, directeur exécutif du Programme de Transfert au Cyber Campus

Introduction

– Yves Paindaveine, Commission européenne, bureau de l’IA, senior expert

– Vincent Paul-Petit, ex. président de Clestra Hauserman, élu

Table ronde « cybersécurité et souveraineté dans le cyberspace »

– Geoffroy Hermann, chef adjoint de la division industrie et technologies de l’ANSSI

– Nacira Salvan, cheffe de la mission politique de sécurité des systèmes à la direction de la Transformation numérique du ministère de l’Intérieur

– Mathieu Weill, secrétaire général adjoint, directeur de la Transformation numérique du ministère de l’Intérieur

– Marie-Liane Lekpeli, directrice de projets sécurité et numérique, responsable service de l’Économie numérique à la direction générale des Entreprises/ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

– Thibaud Antignac, adjoint au chef du Service de l’expertise technologique, à la Direction des technologies et de l’innovation de la CNIL

– Hakima Chaouchi, responsable de la thématique stratégique Souveraineté numérique et sobriété de l’IMT

Table ronde « opportunités et défis des cadres réglementaires européens »

– Patricia Mouy, responsable du laboratoire de sécurité et des logiciels de sûreté du CEA-List

– Yassir Kazar, directeur général et co-fondateur Yogosha

– Anthony Charreau, responsable du CERT Euro-Information

– Claire Levallois-Barth, coordinatrice de la chaire Valeurs et Politiques des informations personnelles, titulaire de la chaire Économie des communs des données de l’Institut Mines-Télécom

Programme de transfert au Campus Cyber

– Michel Mauny, directeur exécutif du Programme de Transfert au Campus Cyber

– François Tesyssier, responsable entrepreneuriat du PTCC

Le coin des E-DIH

– Jean-Jacques Bernadini, Inter E-DIH et E-DIH Grand Est

– Pierre Pleven, E-DIH Cybiah

– Anne Leroy, E-DIH DIGIHALL - Paris Saclay

Mot de clôture

– Denis Abraham, directeur de projet soutien au développement économique de l’Institut Mines- Télécom, directeur du soutien au Développement économique et à l’Innovation d’IMT Grand Est

Cocktail et networking

Session poster, rendez-vous d’affaires entre entreprises, start-up et enseignants-chercheurs

15 pitchs cybersécurité :

– Offres de formation

– Plateforme technologique

– Outils, des offres de service, des offres de valeur

Infos & Inscription : https://www.imt.fr/cybersecurite-decouvrez-les-dernieres-innovations-et-rencontrer-les-acteurs-lors-de-la-bourse-aux-technologies/