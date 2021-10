5 novembre 2021, 18 h 00 - 20 h 00 - "Lundi de la cybersécurité" : Crise systémique et Etat-stratège

octobre 2021 par Marc Jacob

Lundi 15 novembre 2021, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence et en présentiel à l’université de Paris

Crise systémique et Etat-stratège

Une crise systémique s’étend du monde hospitalier aux autres secteurs. Les victimes se tournent vers la Justice. La machine judiciaire instruit des milliers de plaintes. Ministres et hauts fonctionnaires rendent compte de décisions ou d’absence de décisions.

La mise en danger d’autrui, la responsabilité pénale des personnes morales, le principe de précaution et autres dispositions votées par l’Etat se retournent contre l’Etat. Face à la crise systémique, le Sénat oppose une pensée systémique.

Les Ingénieurs et scientifiques de France croisent les savoir-faire de leurs membres confrontés sur le terrain aux enjeux fondamentaux de l’intelligence économique : intelligence collective, intelligence des risques, intelligence inventive, influence et lobbying, guerre économique, éthique et déontologie.

Il n’y a pas d’État stratège sans cyberdéfense voire sans cyber dissuasion.

Intervenant : Bernard Besson Bernard Besson Consulting

Ancien Contrôleur général honoraire de la DGSI et de l’IGPN, Bernard Besson a occupé des fonctions au sein des services de renseignement. Il est président du comité scientifique de la Commission intelligence économique des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF).

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 15/11 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, si vous n’êtes pas un habitué de nos "Lundi de la cybersécurité".