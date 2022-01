5 nouvelles fonctionnalités pour faciliter le quotidien des utilisateurs dans ce monde hybride

janvier 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc., la plateforme spécialiste de la communication unifiée, annonce lancer des innovations qui sont pensées pour que l’utilisateur voit son quotidien amélioré et qu’il se sente inclus qu’il travaille à distance ou en présentiel.

Zoom permet toujours plus d’inclusivité pour rendre le travail hybride agréable pour tous les participants qu’ils soient à leur domicile ou en entreprise avec le huddle view qui permet de réunir les équipes dispersées dans un même espace numérique qui donne une représentation visuelle d’un canal, donnant aux équipes un sentiment d’unité pendant qu’elles discutent et collaborent.

L’inclusion se poursuit avec le nouveau Zoom Whiteboard qui permet aux participants sur place et à distance de collaborer en temps réel sur un tableau blanc numérique persistant, n’importe où, n’importe quand sans avoir besoin de créer une réunion en amont. Sur un ordinateur portable, dans une salle de conférence, sur un appareil mobile ou sur un appareil Zoom for Home, le nouveau Zoom Whiteboard fonctionne comme les réunions Zoom.

Le Widget Zoom permet une connexion facilitée et une rationalisation des flux de travail grâce à une vue d’ensemble du calendrier de réunions, de voir qui est déjà en réunion, d’envoyer un chat rapide, etc.

Zoom Apps est maintenant inclus dans l’application mobile Zoom et les webinaires vidéo Zoom ce qui permet d’apporter ses applications d’espace de travail préférées dans les réunions via mobile ou dans un webinaire. Cet ajout permet de nouvelles opportunités de partage avec des jeux interactifs et d’autres applications. A venir : des applications immersives qui permettront de créer des vues immersives personnalisées pour chaque participant.

Zoom veut également continuer à faciliter le quotidien des développeurs à travers sa Zoom Developer Platform. Avec Jumpstart, le nouvel outil de création d’applications qui aide les développeurs qui ont besoin d’une vidéo fiable et de pointe dans leur application à avancer plus rapidement. Après avoir saisi quelques champs de configuration clés et choisi parmi des fonctions préconçues, des entrées de marque et des options de plate-forme, Jumpstart génère un code qui intègre de manière transparente les fonctionnalités du SDK vidéo dans une application existante.