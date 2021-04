5 mai à 11h00 Webinar Cyberm8 : L’organisation du SOC 2.0

avril 2021 par Marc Jacob

Avec l’explosion des Cybermenaces, à la fois en volume et en complexité, les entreprises ont dû s’adapter en automatisant de plus en plus leurs activités. Nous parlons désormais du SOC V.2 permettant d’optimiser la réponse à incident et la gestion des IoC.

Vous trouverez ci-dessous l’agenda du Webinar qui aura lieu le mercredi 5 mai 2021 à 11h00, et sera animé par Mauro ISRAEL - expert sécurité, ancien RSSI.

1- SOC : Le service des "urgences" en cybersécurité

2- Les piliers du SOC : Base d’évènements IT (SIEM) - Ticketing (ITSM)

3- Problématique : "Inondation" de données, manque de compétences, plage horaire, télétravail et accès distants

4- Solution CYBERM8 : La réponse rapide par IA et l’orchestration de la remédiation (SOAR).

5- Automatisation du task management par ex. patches, sauvegardes, plan de secours

6- Workflow des IOC et remédiation post incident

7- Les avantages pour une cybersécurité efficace : alerte 24/7 - contingentement immédiat de l’attaque - remédiation et distribution des IOC à tous les composants du système - Bonne liaison entre le SOC et l’infra

- Pour vous inscrire cliquez ICI : https://www.eventbrite.fr/e/billets...