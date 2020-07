5 femmes seront récompensées lors du Trophée de la Femme Cyber le 27 octobre 2020 à Paris

juillet 2020 par Marc Jacob

Le jury prestigieux composé de personnalités de l’écosystème cyber et/ ou engagées dans la mixité dans le numérique élira une gagnante dans chacune de ces 5 catégories :

Femme Cyber Dirigeante / Entrepreneure

Femme Professionnelle Cyber

Femme dans les métiers Supports de la Cyber

Femme Cyber Étudiante & Coup de Coeur du Jury

La remise des prix sera l’occasion d’aborder deux thématiques majeures : la cybersécurité et la mixité. Les conférences, tables rondes et le cocktail de clotûre créeront des échanges enrichissants entre les 200 invités.

Pourquoi ce Trophée ?

Fidèle à sa mission originelle de promouvoir les femmes dans le secteur de la cybersécurité, le CEFCYS souhaite cette année franchir une nouvelle étape et célébrer grâce à ce Trophée des femmes au parcours et aux réalisations remarquables. Telle est la vocation du CEFCYS : susciter et accompagner, grâce à la promotion de ces « role model », les nouvelles vocations pour ce secteur dynamique et à fort potentiel, qui est à la fois stratégique pour une nation, une organisation publique et privée.

Dates importantes

27 JUILLET : Ouverture des inscriptions

25 SEPTEMBRE : Clôture des inscriptions

- Pour déposer un dossier cliquez ICI

Etude des candidatures

1er OCTOBRE : Jury de sélection

8 OCTOBRE : Révélation des 12 femmes nominées

27 OCTOBRE : Cérémonie de remise des prix

250 femmes et hommes impliqués dans les métiers et les enjeux de la cybersécurité

Association loi 1901, le CEFCYS compte à ce jour +250 adhérents et sympathisants, femmes et hommes représentés à Paris, Toulouse, Rennes, Lille, Marseille, Lyon. Le CEFCYS sert à promouvoir les métiers de la cybersécurité auprès des femmes souhaitant accéder, se reconvertir ou partager leurs expériences dans la filière.

Nous joindre

#CYBERWOMENDAY

www.cefcys.com / www.cyberwomenday-cefcys.com

contact@cefcys.com

www.linkedin.com/company/cefcys

@CEFCYS_Officiel

facebook.com CEFCYS

CErcle des Femmes de la CYberSécurité – CEFCYS

11 avenue de la République, 94260

Fresnes, France

Nacira Salvan - Présidente

Fondatrice

nacira.salvan@gmail.com

0640116202