5 conseils pour assurer la sécurité de son smartphone contre les cyber attaques, à la maison comme dans son entreprise

mars 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cybersécurité ESETT France

Nos appareils mobiles s’avèrent être des fleurons de technologie. Cette miniaturisation augmente d’autant le risque qu’ils soient volés ou égarés, contrairement aux PC. Mais n’exclut pas que le smartphone est un ordinateur d’une grande puissance. Tour d’horizon des bonnes pratiques pour protéger ses appareils et les données qui y sont stockées.

1. Antivirus et antimalwares : Pour un usage personnel ou en entreprises, Il est nécessaire de s’assurer que nos smartphones ne soient pas infectés par des virus ou des malwares et ne font pas l’objet de tentatives de d’hameçonnage. Une solution de sécurité robuste doit analyser tous les fichiers téléchargés, les cartes SD et les applications, à la recherche de virus et de malwares, et son taux de détection doit être idéalement élevé. Certaines applications peuvent également détecter les messages frauduleux et les supprimer.

2. Blocage des menaces : Les navigateurs internet sont une source fréquente d’intrusion de cybermenaces. C’est pourquoi l’identification des sites web et des liens potentiellement dangereux est nécessaire. Installez la version la plus récente de votre navigateur web et utilisez des filtres qui peuvent identifier et vous avertir des menaces potentielles pour la sécurité.

3. Alertes en cas de piratage : Il s’agit d’avertissements que vous recevez à chaque fois qu’une nouvelle fuite de données compromet des comptes, des mots de passe personnels ou professionnels. Surveillez les et le cas échéant, modifiez vos identifiants de connexion. Si l’application de sécurité mobile offre nativement une fonction de gestion des mots de passe, c’est encore mieux.

4. Espace sécurisé et confidentialité : Pour renforcer la protection de la confidentialité d’un appareil, certains fournisseurs de sécurité mobile vous permettent de protéger les applications à l’aide d’un mécanisme de verrouillage, ou de créer un espace protégé par mot de passe pour les fichiers importants ou sensibles. Activez ces fonctions pour augmenter la difficulté d’un accès non autorisé à vos données.

5. Surveillance des applications et gestion des appareils : De nombreux fabricants de téléphones se sont attaqués à ce problème en intégrant des fonctionnalités de supervision des applications et de gestion des appareils. Certaines applications de sécurité proposent également un tel service pour les appareils mobiles. Les plus complet permettent d’obtenir un aperçu des applications installées et des autorisations requises. Pour améliorer les performances, ces applications permettent à l’utilisateur de supprimer les fichiers inutiles pour libérer de l’espace de stockage, et elles identifient les tâches et les processus qui ralentissent le téléphone.

Augmenterez le niveau de sécurité des terminaux mobiles, signifie une plus grande sécurité pour votre usage personnel comme pour votre d’entreprise. Mais outre l’adoption d’une solution adaptée à votre usage, vous devez également vous former et former votre équipe et veiller à ce qu’elle suive les bonnes pratiques de cybersécurité.