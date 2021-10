5 conseils aux parents pour un Halloween cybersécurisé

octobre 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Des applications qui donnent la chair de poule : Costumes bien pensés, maisons décorées… Les enfants peuvent aussi aller un peu plus loin en parant leurs smartphones de sonneries effrayantes ou d’applications sur le thème d’Halloween. Cependant, les enfants ne seront probablement pas prêts à acheter ces applications et chercheront plutôt des alternatives gratuites. Ils peuvent chercher sur des boutiques non officielles, cliquer sur des publicités potentiellement malveillantes ou télécharger des applications de développeurs douteux. Dans tous ces cas, leurs appareils peuvent être compromis par des logiciels malveillants. Vous devriez discuter avec vos enfants des bonnes habitudes en matière de cybersécurité et leur expliquer de s’en tenir aux sources officielles d’applications.

Des menaces qui rôdent dans le cyberespace : Les adultes savent que les monstres peuvent être bien réels, surtout dans le monde numérique. Eux aussi portent des costumes, parfois sous le déguisement d’un étranger sympathique, d’autres fois en se cachant derrière le masque d’un pair, mais toujours pour des raisons infâmes. Les monstres qui se cachent derrière ces identités inventées tentent de gagner leur confiance et de faire tomber leurs inhibitions. Pour ce faire, ils utilisent diverses techniques, dont la manipulation psychologique et la persuasion. Ayez une conversation franche et ouverte avec vos enfants pour qu’ils se sentent en sécurité et comprennent qu’ils peuvent vous faire confiance et venir vous voir en cas de problème.

Des monstres traquant les identités : Si les adultes sont capables de distinguer les faux e-mails des vrais, les enfants, qui sont plus confiants, se laissent plus facilement duper. Vos enfants peuvent recevoir un message censé contenir un lien vers un objet très prisé pour Halloween ou des promotions inattendues, mais en cliquant sur le lien, ils infestent leurs appareils de logiciels malveillants ou sont redirigés vers un site Web d’hameçonnage. Et c’est ainsi que les cybercriminels s’emparent de leur identité et de leurs informations de paiement. Il est donc important d’apprendre à vos enfants à se protéger contre l’hameçonnage et à reconnaître les signes d’une escroquerie, notamment le sentiment d’urgence, les demandes d’informations personnelles ou les e-mails provenant d’un domaine douteux.

L’épouvante au-delà des films : Pour regarder des films d’horreur en cette période, vos enfants essayeront probablement de les regarder en streaming gratuitement. Malheureusement, les sites de streaming pirates ouvrent la boîte de Pandore. La plupart sont à la limite de la légalité, ce qui peut les mettre dans l’embarras et ils inondent les utilisateurs de fenêtres publicitaires qui peuvent parfois être infestés de logiciels malveillants. Les enfants se laissent facilement duper par ces publicités et peuvent alors cliquer dessus et télécharger le logiciel malveillant sur leurs appareils, les compromettant ainsi pour de bon.

Un labyrinthe menaçant : Sans une certaine surveillance, les enfants peuvent se perdre sur Internet et rapidement voir des choses inappropriées pour leur âge. En recherchant du contenu sur le thème d’Halloween, allant de légendes urbaines effrayantes à des jeux effrayants, ils peuvent tomber sur du contenu inadapté, car tous les sites ne sont pas stricts en matière de modération de contenu. C’est là que le contrôle parental peut s’avérer utile. Il donne aux enfants une grande liberté pour naviguer sur Internet et utiliser leurs appareils comme ils le souhaitent, tout en permettant aux parents de mettre en place des limites et de surveiller leurs activités. Il est également prudent d’avoir une discussion avec vos enfants sur le contrôle parental afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

En résumé, la meilleure façon de protéger vos enfants pendant la saison d’Halloween est de les éduquer sur les différents risques et menaces qu’ils peuvent rencontrer sur Internet. Mais ne baissez pas votre garde non plus ; même si les adultes sont plus aguerris pour repérer et éviter les escroqueries, les cybercriminels vous cibleront aussi. Ne fermez pas les yeux et restez vigilants.