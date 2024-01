5 clés pour réussir sa transformation digitale en 2024

janvier 2024 par Dev’UP Centre-Val de Loire - BUSINESS CONNECT DAY

L’impact du numérique dans les plans de développement des entreprises et structures publiques est aujourd’hui une évidence. Dans ce contexte, les organisations de toutes tailles déploient désormais des ressources importantes pour constituer et faire évoluer leurs infrastructures IT et systèmes d’information. 2024 sera une nouvelle année d’accélération de ce phénomène et permettra aux professionnels de bénéficier de technologies toujours plus perfectionnées au service de leur productivité. Focus sur 5 points clés et indispensables pour réussir son projet de transformation numérique.

S’appuyer sur un schéma directeur structuré

Avant même de parler de technologies, il est fondamental de définir ses besoins et son SI « idéal ». Cela passe par une phase de conseil, d’audit et plus globalement une feuille de route pour bâtir une stratégie digitale pertinente et répondant à ses attentes et favorisant l’expérience utilisateurs (collaborateurs, partenaires, clients). Cette étape est également nécessaire pour bâtir un cadre budgétaire précis et mobiliser les ressources nécessaires.

2024, l’année de la cybersécurité

Plus que jamais, les organisations de toutes tailles sont exposées aux cyberrisques qui peuvent fortement perturber leur fonctionnement. Il est donc indispensable de prendre des mesures pour déployer une bulle numérique de confiance qui protégera l’entreprise contre des cyberattaques toujours plus variées. Pour ce faire, l’intégralité de la digital workplace doit être sécurisée au travers de technologies complémentaires : SOC, EDR, Firewalls, protection des postes de travail, etc.

L’intelligence artificielle comme nouvel allié

Plus qu’un concept, l’IA offre aujourd’hui de nombreuses opportunités pour accroitre sa qualité, se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et lancer de nouveaux services. L’IA générative en est un parfait exemple et vient automatiser de nombreuses tâches courantes. Se poser la question d’utiliser l’IA n’est plus aujourd’hui une option, mais une nécessité pour se démarquer sur son marché et faire évoluer son offre.

Le cloud, véritable facilitateur de la transformation digitale

La montée en puissance du cloud va se poursuivre cette année et permettre aux entreprises d’externaliser toujours plus leur SI et de gagner en agilité en s’appuyant sur des infrastructures de pointe pour mener à bien leurs opérations. Évolutif et permettant d’accéder à des services mangés à valeur ajoutée, le cloud est indiscutablement un élément central du SI de tous les professionnels en 2024.

L’IoT et l’industrie 4.0

L’IoT va continuer d’offrir de nouvelles possibilités notamment avec l’avènement de la 5G qui permet de nouveaux usages dans l’ensemble des secteurs. C’est particulièrement le cas dans le domaine industriel avec l’utilisation de nombreux capteurs qui offrent la possibilité de donner vie à différents sujets comme la maintenance prédictive qui est un enjeu fort pour garantir la continuité d’exploitation des chaines de production. D’autres secteurs comme le transport et la santé seront aussi les bénéficiaires des apports de l’IoT.

Au regard de ces éléments, 2024 sera une année propice à la mise en place de systèmes d’information toujours plus perfectionnés au service du développement des entreprises. Il leur appartient donc de saisir les nouvelles opportunités qui leur sont offertes et de faire les bons choix pour accroitre leurs performances, travailler en toute confiance et améliorer leur compétitivité en accédant à une digital workplace de qualité.