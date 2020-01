5 bonnes résolutions pour prendre soin de sa e-reputation en 2020

janvier 2020 par iProtego

C’est pourquoi, pour bien commencer 2020, iProtego dresse la liste des 5 bonnes résolutions pour prendre soin de sa e-reputation :

Choisir et renouveler ses mots de passe et ne pas les communiquer

Ne pas hésiter à parler des risques d’internet à sa famille et son entourage

Installer des règles concernant Internet et l’utilisation des réseaux sociaux avec ses enfants

Se déconnecter systématiquement des réseaux sociaux sur les appareils numériques qui ne sont pas les siens

Faire attention aux contenus diffusés sur les réseaux sociaux et sur le web : adapter son discours, ne pas relayer les fakes news, les images et vidéos immorales, violentes...

iProtego a lancé en ce sens FamilyWebCare, une solution sous forme d’application mobile permettant aux enfants et aux adolescents de se responsabiliser sur internet et ainsi de se protéger des dangers du web. Chacun peut ainsi prendre le contrôle de sa vie numérique et réagir en cas de cyber-harcèlement. L’application donne toutes les clés aux parents pour agir et aider leurs enfants en cas de cyber-harcèlement et leur permet d’inclure ces questions dans la sphère familiale.