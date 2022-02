5 avril Paris Security Forum France 2022 Cybersécurité : innover et sensibiliser

février 2022 par Marc Jacob

Estimé à près de 7,5 milliards de dollars en 2002 et en croissance annuelle de plus de 6%, le marché français de la cybersécurité est appelé à se consolider face à une hausse importante des cybermenaces. D’où la nécessité d’innover et de sensibiliser, soit précisément les objectifs du Security Forum France 2022.

S’il faut en croire le cabinet CyberEdge Group, plus de 80% des organisations françaises ont été victimes d’une attaque contre leur système d’information en 2020. De même, 61% ont été touchées par un rançongiciel sur la même période. Enfin, les entreprises françaises consacreraient de l’ordre de 10% de leur budget informatique à la (cyber-)sécurité, soit moins que la moyenne mondiale avec près de 13%.

Par ailleurs, l’actualité liée au coronavirus et au télétravail a rappelé aux organisations la nécessité absolue de disposer d’une stratégie de sécurité efficace. En effet, l’accès à distance aux plateformes et données s’impose désormais comme la norme, tant pour les collaborateurs que pour les partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, etc.). Dès lors, le périmètre des entreprises s’estompe et les solutions de sécurité existantes peinent à répondre à ces nouvelles problématiques.

Informer et sensibiliser

Faisant écho aux Security Forum d’octobre 2019, 2020 et 2021 mis sur pied en Belgique, l’organisateur d’événements Mark-Com Event proposera le 5 avril 2022 à la Cité Internationale Universitaire de Paris la première édition française du Security Forum. Cette manifestation sera l’occasion de faire le point sur les enjeux au niveau de la sécurité d’un monde toujours plus numérique et connecté.

Cette manifestation ambitionne d’apporter aux responsables d’entreprises françaises une réponse pratique à leurs préoccupations en leur présentant les dernières évolutions technologiques dans ce domaine ainsi qu’en leur permettant de rencontrer les acteurs de terrain susceptibles de les accompagner dans leur démarche. Le visiteur pourra y suivre une journée de conférences passionnantes, articulée autour de présentations sur la protection et la sécurisation des données, la cybersécurité, les réseaux, etc. François Vajda, directeur général de Mark-Com Event et organisateur de l’événement : « En ces temps mouvementés, les utilisateurs cherchent plus que jamais à s’informer sur les derniers développements, l’évolution technologique et l’offre du marché en matière de sécurité.

L’accent de ce Security Forum est surtout mis sur la dimension pratique de la sécurité et sur l’approche pragmatique de terrain. Les visiteurs pourront y rencontrer les principaux fournisseurs et échanger tant avec eux qu’avec d’autres collègues leurs expériences concrètes. Et, qui sait, nouer de nouveaux contacts commerciaux et s’engager dans de nouvelles relations d’affaires. » Security Forum proposera en un seul lieu des conférences sur des sujets d’actualité et la présentation des solutions techniques de différents fournisseurs.

Plus d’infos sur : https://securityforum.pro/france/

Données pratiques

Date : 5 avril 2022

Lieux : Cité Internationale Universitaire de Paris

Principaux thèmes des conférences : Sécurité, RGPD, mobilité

Publics invités : B2B, utilisateurs professionnels et décideurs des secteurs publics et privés

Accès gratuit sur invitation

Le programme complet de la journée sera disponible sur le site https://securityforum.pro/france/

Contacts

Organisateurs :

François Vajda, directeur général et organisateur, fvajda@mark-com.com, +32 473 56 32 08

Sharelynne Paras, marketing & communication, sharelynne@mark-com.com, +32 470 18 49 16

Fabrice Hecquet (FR), Managing Partner, fhecquet@mark-com.com, +33 (0) 674 71 79 19 (FR), +32 (0) 478 82 03 03 (BE)

Léa Russomanno (FR), Marketing Digital & Communication, lea@mark-com.com, +33 (0) 787 34 13 11

Marc Husquinet, content coordinator, marc.husquinet@gmail.com, +32 497 20 79 20