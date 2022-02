5 avril 2022 Paris - DPO Forum France 2022 - RGPD et DPO : encore du pain sur la planche

février 2022 par Marc Jacob

Apparu en 2018 avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le délégué à la protection des données (DPO ou data protection officer) est chargé d’informer et de conseiller l’entreprise sur l’utilisation des données. S’il n’est pas responsable de la conformité de l’organisation, il joue un rôle essentiel en alliant expertise et conseil. Il existe désormais quelque 30.000 DPO en France pour 80.000 organismes ayant désigné un DPO, essentiellement dans le secteur public, l’enseignement et la santé.

Pour faire le point sur l’évolution de la fonction de DPO et ses impacts sur l’organisation ainsi que pour analyser les dernières actualités des solutions DPO, l’organisateur Mark-Com Event propose le 5 avril 2022 la première édition de son DPO Forum en France, plus précisément à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

Fort du succès des éditions de septembre 2018 et d’octobre 2021 organisées en Belgique, DPO Forum France aura comme ambition de répondre aux questions sur la sécurité des données en entreprise, l’évolution du RGPD et le rôle du DPO. Ainsi, comment concilier les projets informatiques et le RGPD, comment mettre en place la politique de consentement, comment implémenter la législation sur les cookies, comment évolue la fonction de DPO, quid du cryptage et de l’anonymisation des données, etc.

François Vajda, directeur général de Mark-Com Event commente : « Avec la Covid-19 et le confinement, la protection des données et leur sécurisation sont devenues une priorité absolue des organisations qui travaillent toujours plus à distance. Or comme les chiffres le montrent et au vu de l’actualité des derniers mois, il reste encore énormément de pain sur la planche, que ce soit pour la direction générale ou le département informatique, sans parler du DPO lorsqu’il a été désigné. Le DPO Forum sera l’occasion pour les participants de s’informer des dernières évolutions dans le domaine et de trouver des réponses à leurs questions. De même, les visiteurs pourront y rencontrer les principaux fournisseurs et échanger tant avec eux qu’avec d’autres collègues leurs expériences concrètes. Et, qui sait, nouer de nouveaux contacts commerciaux et s’engager dans de nouvelles relations d’affaires. »

L’événement s’adresse à toute entreprise, quelle que soit sa taille, ainsi qu’à ses décideurs tant au niveau de la direction générale que de l’informatique, du juridique, de la logistique et des ressources humaines notamment. DPO Forum proposera en un seul lieu des conférences sur des sujets d’actualité et la présentation des solutions techniques de différents fournisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus davantage, surfez sur notre site http://dpo-forum.eu/france/ ou contactez-nous sans tarder. Données pratiques

Date : 5 avril 2022

Lieux : Cité Internationale Universitaire de Paris

Principaux thèmes des conférences : RGPD, DPO, (cyber-)sécurité, réseaux

Publics invités : B2B, utilisateurs professionnels et décideurs des secteurs public et privé

Accès gratuit sur invitation

Le programme complet de la journée sera disponible sur le site http://dpo-forum.eu/france/

