5 avantages et inconvénients majeurs des logiciels Open source pour les infrastructures critiques

septembre 2023 par Keyfactor

Depuis quelques années, les logiciels Open source se sont développés de manière considérable. Aujourd’hui utilisés par des millions de développeurs, mais aussi d’experts-métiers, ces outils en accès libre offrent des avantages indéniables aux entreprises au premier rang desquels la gratuité et possibilité de le faire évoluer selon les besoins de l’entreprise ! Toutefois, si leur modèle séduit, ils laissent aussi les utilisateurs souvent désemparés, l’open source nécessite des compétences pointues en programmation et n’intègre pas de gestion de vulnérabilités essentielle dans des secteurs critiques comme les transports, la santé ou la Défense, où la moindre anomalie peut générer de graves conséquences en matière de sécurité. Aussi, il est impératif de bien peser le pour et le contre de l’Open source, mais aussi d’opter pour un contrat de support adapté qui facilitera la résolution rapide des incidents.

Agilité et faibles coûts : les atouts majeurs de l’Open source

– Des économies sur les licences : c’est le 1er avantage de ce modèle, et aussi le plus connu. Disponibles en accès libre, les logiciels Open source peuvent être déployés gratuitement par les entreprises.

– L’accès au code source : Avec un logiciel propriétaire, l’utilisateur dépend de l’éditeur pour faire évoluer l’outil et dispose d’une boite noire. L’Open source, quant à lui, est une véritable boite blanche qui permet aux développeurs d’ajouter ou de modifier des fonctionnalités autant qu’ils le souhaitent.

– L’accélération des performances : conçus par des géants du web, la majorité des logiciels Open source est capable de répondre à des besoins à grande échelle. Ce sont ainsi de formidables outils au service de la performance.

– Les retours d’expérience : Une communauté de développeurs contribue souvent à l’optimisation des logiciels Open source. Ainsi, l’ajout de nouveautés ou les correctifs de bugs s’effectuent en toute simplicité.

– L’adaptabilité : ces logiciels sont conçus pour s’exécuter sur des systèmes d’exploitation récents, facilitant ainsi leur déploiement et utilisation. Avec eux, aucun risque de devoir les faire fonctionner sous Windows 95 !

Un modèle sans filet, contrepartie de la liberté !

– L’absence de support : en cas de bug, contrairement au logiciel propriétaire, l’utilisateur ne bénéficie pas du soutien de l’éditeur. Or, dans certains cas, les dysfonctionnements peuvent générer de graves conséquences : blocages du système financier, paralysie des outils de contrôle, impossibilité d’accéder à des données « clés », etc. Pour limiter les risques, il est vivement conseillé de définir un contrat de support auprès d’un éditeur qui chapeautera le projet « Open source ».

– Des pratiques parfois biaisées : au sein de la communauté de développeurs, nombreux sont les bugs qui font l’objet d’un vote avant de donner accès aux correctifs. En outre, plutôt que d’en déconseiller l’usage, de nombreux éditeurs Open source se contentent de supprimer certaines fonctionnalités obsolètes de leurs produits, compliquant ainsi les mises à niveau ou l’intégration avec des versions plus récentes

– Des failles de sécurité : Les logiciels Open Source n’offrent pas de gestion des vulnérabilités de plus en plus demandée dans le cadre des directives et règlementations actuelles (NIS2, NIST cybersecurity framework, ENISA Cybersecurity Act Cyber Resilience Act,c ...). C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des outils d’analyse internes avant de déployer des solutions open-source non prises en charge.

– Une interface utilisateurs de faible qualité : habituellement, les équipes en charge des applications open source ne s’attardent guère sur l’interface utilisateur, dont elles jugent souvent la qualité « insuffisante ». Les interfaces en mode « ligne de commande » ne conviennent pas à tous les utilisateurs, qui peineront à faire évoluer le logiciel.

– La complexité du déploiement et de la gestion : programmés par des spécialistes au profil très technique, extérieurs à l’entreprise, certains logiciels Open source s’accompagnent d’un déploiement particulièrement ardu et peu opérationnel en contexte réel.

Compléter l’efficacité des outils Open source au moyen d’un contrat d’assistance dédié

Performants et innovants, les logiciels Open source constituent des outils extraordinaires pour le développement des entreprises. Ils ont ainsi toute leur place au sein des entreprises, notamment pour le pilotage d’infrastructures aussi critiques que celles de la Défense ou de la Santé. Toutefois, afin de limiter les risques, il est impératif de faire appel à un partenaire-expert pour les gérer efficacement.

KeyFactor a ainsi développé une solution de support complète à destination des entreprises : accès aux fonctionnalités professionnelles non disponibles en version Open Source, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, accompagnement expert approfondi, de gestion des vulnérabilités, etc. Des services pointus et indispensables pour profiter pleinement de tous les avantages de l’Open source, en toute sécurité.