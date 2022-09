5 au 9 décembre Lille : L’IoT Week by CITC est de retour

septembre 2022 par Marc Jacob

5 au 9 décembre 2022 L’IoT Week by CITC est de retour pour une 6ème édition. Depuis 6 ans, l’IoT week by CITC invite un écosystème pluriel de l’innovation à mieux cerner les enjeux du monde de demain. Du 5 au 9 décembre 2022 à Lille, plusieurs grands sujets seront abordés, notamment ceux de la souveraineté numérique et de la cybersécurité. Comment construire et renforcer la souveraineté numérique ?

Avec les difficultés qu’entrainent les différentes réglementations quant à la protection des données notamment entre les pays, la souveraineté numérique est un sujet actuel clé. Une économie de la donnée se développe d’une part, tandis que de grands Etats renforcent leurs lois en matière de résidence.

Des porte-parole d’entreprises en débattront le 6 décembre lors d’une assemblée plénière. Interviendront André-Yves Portnoff (Conseiller scientifique et rédactionnel de Futuribles International Professeur invité aux Hautes Ecoles de Gestion de Fribourg et Genève et à l’IMSG de Genève Intervenant à la Chaire Edgar Morin de l’ESSEC), Marcel Moritz (Maître de conférences HDR CERAPS UMR 8026 Assesseur aux relations internationales Vice dean for international relations Directeur du Master droit du numérique Directeur du DU informatique et libertés) et un représentant de l’ANSSI.

Une demi-journée sera par ailleurs dédiée aux « Réseaux énergétiques et cybersécurité », en partenariat avec le pôle MEDEE.

Climat, économie bleu, mutations : les autres sujets abordés pendant cette semaine Comment les technologies peuvent-elles améliorer l’environnement ? Quelles sont les prochaines mutations à venir (robotique, quantique, intelligence artificielle, nouveaux modes de consommation…) ? Autant de sujets qui permettront de co-construire l’avenir et d’agir dans un monde incertain, avec des intervenants de Siemens, l’Epitech, l’Unesco, Vilogia, Transition One…

Un autre temps fort de cette édition sera la journée Pitch des Start-Up le 5 décembre, où interviendra l’ancien joueur du XV de France Frédéric Michalak. Un appel à pitchs est par ailleurs ouvert jusqu’au 14 novembre pour les entrepreneurs, quel que soit leur domaine.

Le CITC : Cluster de l’IoT, de la cybersécurité et de l’IA

Le Centre d’Innovation des Technologies sans Contact organise depuis 2015 l’IoT Week chaque année à Lille. Basé sur le site d’Euratechnologies, il accompagne chaque année plus de 110 adhérents (PME, entreprises en création, associations, pôles de compétitivité, universités, collectivités, etc.) dans leurs projets innovants en développant les moyens nécessaires, aussi bien au niveau économique et technologique, qu’au niveau du savoir-faire.

Pour plus d’informations et les inscriptions, rendez-vous sur le site www.iotweek.fr