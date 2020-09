5 au 7 octobre - édition 2020 du BlackBerry Security Summit

septembre 2020 par Marc Jacob

BlackBerry Limited annonce l’ouverture des inscriptions pour participer à l’édition 2020 du BlackBerry Security Summit. Au cours de cette 7ème édition, des experts de la sécurité du monde entier pourront assister à de nombreuses conférences live et « OnDemand », à des échanges ou encore à des présentations interactives sur des sujets tels que la sécurité dans un monde basé sur le télétravail, la business continuity, les technologies Zero Trust/Zero Touch, l’intelligence artificielle, le machine learning ou encore la communication de crise dans une démarche de sécurité.

Chaque session aura pour objectif d’apporter des éléments de réponses à la thématique globale de l’évènement : Intelligent Security Everywhere.

Du 5 au 7 octobre 2020, l’événement réunira des chefs d’entreprise, des partenaires et des fournisseurs de solutions pour débattre sur les défis contemporains en matière de cybersécurité et de business continuity, ainsi que des opportunités naissantes générées par ce monde désormais hyperconnecté. Accessible gratuitement, l’événement comprendra de nombreuses keynotes tenues par les dirigeants de BlackBerry, des démonstrations de produits et des guides, des études de cas présentées par des clients, des présentations par l’équipe de Threat Research de BlackBerry ainsi que des activités supplémentaires conçues pour assouvir la curiosité des participants et approfondir leur compréhension du paysage de la cybersécurité et des technologies d’entreprise.

Parmi les temps-forts de cet évènement :

• Un évènement dédié aux partenaires – Organisation d’un Partner Summit pendant lequel seront présentées la stratégie produit et la Roadmap de BlackBerry. L’équipe de direction de BlackBerry, les experts produits ainsi que les dirigeants partenaires s’exprimeront sur le sujet et feront part de leurs points de vue.

• Premier jour de la conférence : John Chen (CEO et Executive Chairman de BlackBerry) ouvrira ce sommet par une keynote sur l’engagement de BlackBerry en faveur de l’innovation et du développement du secteur de la sécurité. Le conférencier Rob Smith, Research Director Endpoint and Operations Security group chez Gartner, prendra ensuite la parole et dévoilera les tendances du marché de la sécurité unifiée des points d’accès (UES) et de ses répercussions sur les acheteurs. D’autres sessions partageront des cas d’usage et les best practices au travers de thèmatiques telles que le cryptojacking, la business agility ou encore la business continuity.

• Deuxième jour de la conférence : Tom Eacobacci (Président de BlackBerry) et Charles Eagan (CTO chez BlackBerry) donneront le coup d’envoi de cette deuxième journée en examinant la Roadmap de BlackBerry en matière de différenciation des plateformes et d’innovation. La journée sera axée sur les solutions BlackBerry et l’Advanced Threat Research. Des ateliers seront également consacrés à des démonstrations de produits BlackBerry dédiés aux communications sécurisées et la sécurité des endpoints.

« La virtualisation de l’événement BlackBerry Security Summit offre une multitude de nouvelles possibilités et un nouveau forum de découverte, d’apprentissage et d’engagement pour la communauté de la cybersécurité », déclare Mark Wilson, CMO de BlackBerry. « Nous sommes impatients de partager des idées et ainsi explorer des sujets clés avec les experts du domaine, les clients et les partenaires de BlackBerry ».

Pour participer à l’évènement et rester informés, rendez-vous sur le site de l’évènement