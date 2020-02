5 astuces pour éviter les escroqueries de la Saint Valentin

février 2020 par Michael Techer, Country Manager France chez Check Point

1. Comparez le site à une base de données de faux sites :

De nombreux sites spéciaux sont créés dans le but de fournir aux acheteurs un espace pour vérifier que les sites qu’ils rencontrent sont légitimes, compte tenu du nombre croissant d’escroqueries pendant la période de la Saint Valentin. Les achats en lignes se multiplient et par conséquent les tentatives de cyber-escroqueries aussi.

2. Recherchez les symboles de sécurité :

Recherchez constamment la présence d’un certificat SSL pour des communications chiffrées, qui indique que le site où vous vous procurerez le présent, signe de votre affection, est sans danger. Ce certificat vous assurera d’une transaction sécurisée.

3. Utilisez uniquement des méthodes de paiement sécurisées

Après avoir trouvé le cadeau idéal pour votre tête à tête, lorsque vous vous apprêtez à le régler, veillez à ce que le site web contienne de véritables icônes de validation dans la section de paiement. Ces icônes doivent être cliquables et ne pas être uniquement des images. Pensez à toujours vérifiez.

4. Utilisez une carte bancaire ou un compte PayPal pour vos achats :

Il sera plus facile de récupérer l’argent et/ou de placer l’argent sous séquestre (par exemple PayPal) jusqu’à la livraison de l’article. Ne faites pas de virement bancaire direct et n’achetez jamais de carte prépayée.

5. Évitez les réseaux Wifi non sécurisés :

Les réseaux Wi-Fi gratuits tels que ceux présents dans les aéroports que vous fréquenterez lors de vos prochaines escapades romantiques sont rarement sécurisés. Les sites suspects y sont plus facilement accessibles et de faux réseaux Wi-Fi auront aisément pu y être installés par des hackers pour voler vos données et gâcher votre week-end en amoureux.

Pendant que vous recherchez amoureusement sur internet le cadeau idéal, prenez du recul et tenez compte des différents avertissements présentés dans cet article. N’oubliez pas que les achats prudents plutôt que précipités vous permettront de profiter de la fête sans ombre au tableau lorsque vous l’offrirez à votre Valentin ou votre Valentine.

Bonne Saint Valentin !