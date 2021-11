5 - 7 avril 2022 - 10ème Congrès National SSI Santé de l’APSSIS : Vivez l’expérience #CNSSIS2022 !

novembre 2021 par Marc Jacob

Le Congrès de l’APSSIS s’est toujours donné pour objectif la densité, la qualité et la liberté de ton. Alors, le #CNSSIS2022 vous propose un beau programme, un marathon rythmé par 25 conférences, sous forme de RETEX ou de présentations originales, une séquence institutionnelle en présence des grands acteurs de l’Etat, des temps d’échanges et de découvertes, 3 déjeuners networking et 2 dîners d’exception à la Réserve et au Porsche Expérience Center du mythique circuit des 24 heures du Mans. Les conférences et les présentations sont inédites et conçues dans le cadre d’un programme rigoureux piloté par le Conseil d’Administration de l’APSSIS et préparées en amont par Dominique LEHALLE, Cheffe d’Orchestre du Congrès.

La traditionnelle Table Ronde institutionnelle, réunissant le Ministère des Solidarités et de la Santé, la DNS, la DGOS et l’ANSSI, permettra d’échanger sur l’actualité institutionnelle 2022. Les RETEX seront à l’honneur cette année avec, entre autres, les conférences du SESAN « Gestion de crise – Un projet en Ile de France » et du CH Henri Laborit (Poitiers) « Cybersécurité et Dossier Patient Informatisé », ainsi qu’un témoignage exceptionnel et inédit d’un Centre Hospitalier ayant vécu une lourde cyberattaque. Luc FERRY, Philosophe, interviendra sur la médecine du futur et l’éthique en santé numérique et Cédric CARTAU, RSSI / DPO du GHT 44, prépare une conférence au titre énigmatique : « Sécurité aérienne VS sécurité numérique ». Enfin pas de cybersécurité sans virus : Michel DUBOIS, Head of the Cyber Security Expertise Department du Groupe La Poste, reviendra sur l’histoire des malwares. Charles BLANC-ROLIN et Gérard GASTON, respectivement RSSI du CH de Moulins et du Groupe LNA Santé préparent une démonstration de hacking opérationnel !

Nos Partenaires conférenciers 2022 travaillent à l’élaboration de présentations scientifiques et de retours d’expériences innovants et concrets : ASINHPA, RELYENS, CAIH, BARRACUDA NETWORKS, CLARANET, ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, ALL4TEC, AXIANS, ANS, PALO ALTO, EGERIE, FORECOMM, OLFEO, ROHDE&SCHWARZ, ENOVACOM et ORANGE CYBERDEFENSE, ADVENS, WALLIX, PROOFPOINT, SIGMA et HS2 participeront à l’animation de l’événement. Les inscriptions sont ouvertes et l’équipe est au travail pour répondre à la promesse toujours renouvelée de cet événement particulier : l’excellence et la convivialité !

Le Congrès national étant strictement limité à 120 places, nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à s’inscrire auprès du secrétariat : secretaire@apssis.com

Bulletin d’inscription disponible à l’adresse suivante : https://www.apssis.com/le-congres-2...

Programme et éléments logistiques en ligne et régulièrement mis à jour. Convention de formation établie entre la structure et l’association.