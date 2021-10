5 - 7 avril 2022 - 10ème Congrès National SSI Santé APSSIS : rendez-vous au #CNSSIS2022 !

octobre 2021 par Marc Jacob

Evolution des textes, des réglementations et des référentiels, doctrine technique du numérique en santé actualisée, directive NIS, cybersécurité et conformité numérique, gestion de crise – gestion des risques, malwares, hacking et contre-mesures, modèles de gouvernance de la SSI et technologies de sécurité : la SSI Santé sera encore au cœur de l’actualité de l’environnement sanitaire et médico-social en 2022.

Le congrès 2021 s’est déroulé les 22, 23 et 24 juin 2021 et a permis à l’écosystème de la SSI Santé de se réunir, autour d’un programme dense et reconnu de qualité. Le #CNSSIS2022 sera rythmé par plus d’une vingtaine de séquences sous forme de conférences magistrales, de retours d’expériences, de tables-rondes, dont la traditionnelle séquence institutionnelle en présence des grands acteurs de l’Etat, puis des temps d’échanges et de découvertes, 3 déjeuners networking et 2 dîners d’exception à la Réserve et au Porsche Expérience Center. Les conférences et les présentations, inédites et conçues dans le cadre d’un programme rigoureux piloté par le Conseil d’Administration de l’APSSIS, seront animées par Madame Dominique LEHALLE, Journaliste e-Santé. Institutionnels, RSSI, directeurs, DSI, médecins, constructeurs, éditeurs et experts des secteurs publics et privés échangeront leurs méthodes et leurs analyses lors de cette édition 2022. Equipe APSSIS, conférenciers et partenaires, toutes et tous auront l’ambition de répondre à la promesse de cet événement particulier : l’excellence et la convivialité !

Nos Partenaires conférenciers 2022 travaillent à l’élaboration de conférences inédites et de retours d’expériences significatifs et concrets. Sont d’ores-et-déjà au programme de cette édition : ASINHPA, RELYENS, CAIH, BARRACUDA NETWORKS, CLARANET, ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, ALL4TEC, AXIANS, ANS, PALO ALTO, EGERIE, FORECOMM, OLFEO, ROHDE&SCHWARZ, ENOVACOM et ORANGE CYBERDEFENSE, ADVENS, WALLIX, PROOFPOINT, SIGMA et HS2. Le Congrès est un événement limité en nombre de places. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 mars 2022 ou jusqu’à ce que toutes les places aient été réservées. Le bulletin d’inscription est disponible sur Inscription au 10ème Congrès National de la SSI Santé (apssis.com)

À propos de l’Apssis

Organisme unique dédié à la sécurité des systèmes d’information de santé, l’Apssis, association Loi 1901 fondée en 2010, a pour objet de constituer et d’animer l’écosystème pluriprofessionnel dédié à la réflexion sur la sécurité numérique de santé. Ses finalités, détaillées dans ses statuts, reposent sur quatre axes : son Congrès national, les manifestations dédiées à ses adhérents, la formation ciblée des personnels de santé et la promotion de la sécurité des SI de santé par l’animation des acteurs. L’Apssis fédère déjà plus de 150 membres, avec la volonté de promouvoir et de dynamiser la sécurisation du système d’information global de santé. www.apssis.com