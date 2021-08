5 & 6 Octobre Paris Expo - Porte de Versailles : Pour gagner en synergie, les salons IoT World + MtoM Embedded - Cloud + Datacenter et Salons Solutions se placent sous le même pavillon en 100% présentiel

août 2021 par Marc Jacob

Anticiper la reprise pour permettre au plus grand nombre d’acteurs (exposants et visiteurs) d’être présents tout en optimisant leurs actions et leurs investissements en moyens, en intérêts et en « capital temps », c’est la raison de la tenue en simultané - et en présentiel - des salons IoT World + MtoM Embedded, Cloud + Datacenter avec Salons Solutions. Elle s’inscrit dans une logique de convergence des cibles et des acteurs, et de dynamique économique de reprise afin de faire de ces salons phares le rendez-vous privilégié des professionnels de l’IT comme des services utilisateurs pour la rentrée 2021.

Vision à 360° : les exposants des différents univers accueilleront, sur un même plateau, les visiteurs et présenteront leurs nouveautés et leurs savoir-faire en octobre prochain dans le Hall 5 Porte de Versailles à Paris qui sera articulé autour des différents savoirs et domaines d’expertise métiers. Plus de 250 acteurs leaders et partenaires des secteurs de l’IoT, du M2M, du Cloud, des Datacenters et des Solutions ERP, CRM, BI, e-Achats et Démat’ seront présents et exposeront sous un même pavillon pour présenter leurs nouvelles offres de produits et de services à quelques 10 000 visiteurs.

De nombreuses conférences aux formats variés – Keynotes, tables rondes, Retours d’expérience, avis d’experts, ateliers…- enrichissent l’exposition.

