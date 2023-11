4ème Trophée Européen de la Femme Cyber du CEFCYS : les noms des grandes finalistes de l’édition 2023 sont dévoilés !

novembre 2023 par Marc Jacob

Les Trophées 2023 sont sous le haut marrainage de Madame Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines et Madame Elisabeth Moreno, Présidente de LEIA Partners, Présidente de la Fondation Femmes@numérique et Ancienne Ministre du Gouvernement français 2020-2022.

La grande soirée de remise des Trophées 2023 se tiendra le mercredi 13 décembre à 18h30 à la Salle Gaveau (Paris 8ème).

Les finalistes aux Trophées Européens de la Femme Cyber sont officiellement annoncées.

Depuis plusieurs mois, les équipes du CEFCYS (Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité), sous la houlette de Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente, ont reçu de très nombreux profils de femmes inspirantes, ce qui montre l’engouement croissant pour les Trophées ! Ainsi, cette année la qualité des candidatures a impressionné le jury.

Le prestigieux jury, présidé cette année par Madame Fadila Leturcq, Cheffe de pôle Campus du numérique public, service du premier ministre, et composé de :

Sébastien Olaizola, CISO/RSSI, Responsable de la sécurité des systèmes d’information, France Médias Monde

Michel Van Den Berghe, Président, Campus Cyber

Michel Séjean, Professeur de droit - agrégé des Facultés de droit, Université Paris 13

Nelly Cornejo, Head of Adoption, iExec

Merav Griguer Abbou, Advocate Partner, Franklin société d’avocats

Stéphane Nappo, Vice President. Global Chief Information Security Officer. Groupe SEB

Dr. Magda Lilia Chelly, Managing Director, Chief Information Security Officer, Responsible Cyber Pte. Ltd.

Ludmila Morozova-Buss, Founder, Editor-In-Chief at Top Cyber News MAGAZINE. Ph.D Candidate @ Capitol Technology University

Xavier Boilard, Président-directeur général chez Omnimed.com

Michel Gérard, Owner CONSCIO TECHNOLOGIES

Marc Brua, Managing Director chez Squad

Delphine Streichenberger, Responsable Recrutement et Campus Manager, Orange Cyberdefense (Groupe Orange)

Laurane Raimondo, Responsable pédagogique du parcours Relations internationales & cyberespace (ILERI Paris)

Odile Huchet, Manager Gouvernance Risk et Compliance, Sopra Steria

Sylvain Fievet, CEO, Alliancy

Valérie Poulain de Saint Père, co-fondatrice de l’Ecole 2600

a donc choisi parmi tous ces dossiers les finalistes suivantes :

• Direction Exécutive ou Entrepreneure

France : Dounya BEN HABIB – Fanny FORGEAU - Clémence PHILIPPE

Europe : Cristina DOLAN – Lennig PEDRON - Ejona PRECI

• Professionnelle de la Cyber : Gouvernance (RSSI, CISO, DPO, Audit…), Expertise (Pen-Testeuse, Analyste, Architecte, Crypto…), Enseignante…

France : Ghislaine LEBRUN – Lucie POIRAUD – Stéphanie BUSCAYRET - Sophie THENOT

Europe : Isabel María GOMEZ – Alexandra MERCZ - Jelena ZELENOVIC

• Métiers Annexes de la Cyber : Commerciale, Marketing, Ressources Humaines, Achats…

France : Laini CULTIER - Clémence MAROLLA - Meriem HAMADA

Europe : Lisa VENTURA MBE - Annita Larissa SCIACOVELLI - Bianca LINS

• Etudiante à l’avenir prometteur

France : Emmy OMONT - Medi KIMBENI KEBANTIMA – Laura ANGOT – Nora BRAHAMI - Fatiha MIMOUNI

• Femme Cyber Espoir

France : Nadia BESROUR – Imane DAHOU - Meryem NACIRI

Europe : Sonia MONTEGIOVE – Drenusha SALIHU - Dorota KOZLOWSKA

• Femme Cyber Chercheuse

France : Francesca MUSIANI – Kalpana SINGH - Melissa ROSSI

Europe : Cristiana SANTOS – Elisa CHIAPPONI - Anna BLECHOVA

• Femme Cyber Militaire

France : Sonia OGER – Sophie LAMBERT - Emilie MERCIER - Séverine MEUNIER

• Femme Numérique de l’année

France : Emmanuelle LARROQUE – Sharon SOFER - Amandine LAVEAU

Europe : Hélène MOURGUE D’ALGUE - Ghizlane LOUKILI

• Enfin, 2 prix Coup de cœur du jury du CEFCYS seront également au programme de l’édition 2023 et seront remis le mercredi 13 décembre au soir.

Cette année, le jury a particulièrement porté son attention sur le parcours professionnel de ces femmes, l’inspiration qu’elles peuvent susciter sur les jeunes générations, en particulier la Gen Z, et le potentiel de leur profil.

Le Trophée Européen de la Femme Cyber : le temps fort de la cyber à ne pas manquer !

Depuis 4 ans déjà, le Trophée Européen de la Femme Cyber est devenu l’évènement incontournable qui met en lumière non seulement les enjeux cyber aujourd’hui plus que jamais au cœur de l’actualité, et le parcours exemplaire de femmes inspirantes qui prouvent que la cybersécurité n’est pas un sujet dédié aux hommes !

Son ambition est de viser la parité dans les métiers de la cybersécurité en attirant plus de talents femmes dans ces métiers passionnants et utiles car de plus en plus au cœur de l’économie et de l’actualité. Cette parité ne pourra se faire sans l’engagement et l’aide de toutes les femmes et de tous les hommes de la profession.

Ainsi, Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) organise cette année encore, à l’initiative de sa Fondatrice et Présidente Nacira Salvan, le 4ème Trophée de la Femme Cyber pour récompenser 16 femmes du secteur en France et en Europe pour leur travail, leur engagement et leur utilité sociétale, dans un monde de plus en plus attaqué par les crises cyber.

Le Trophée est ouvert à toutes les femmes en France et en Europe qui travaillent dans le secteur de la cybersécurité.

La dernière étape des Trophées sera la remise des récompenses, qui aura lieu dans la soirée du mercredi 13 décembre à la Salle Gaveau à partir de 18h30.