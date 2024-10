49% des consommateurs jugent essentiel un modèle de tarification à l’usage pour les services d’IA

octobre 2024 par Zuora, Inc.

Zuora, Inc. publie les résultats de son étude “Stratégies de Monétisation de l’IA : les attentes des consommateurs et comment y répondre”. Cette étude menée par le Subscribed Institute (think tank de Zuora) et Harris Poll auprès de 1015 adultes français, analyse les comportements et les préférences des consommateurs à l’égard de l’IA et de l’IA générative.

Alors que les entreprises s’intéressent aux stratégies de monétisation liées à ces nouvelles technologies, cette étude offre un aperçu de l’adoption et des perceptions des consommateurs vis-à -vis des services d’IA et d’IA générative.Si l’accélération du développement technologique ne fait plus aucun doute, l’étude indique que nous n’en sommes qu’aux premiers stades de l’adoption, en particulier pour les générations plus âgées.

Voici les principaux enseignements de l’étude pour les entreprises françaises souhaitant monétiser efficacement leurs offres d’IA :

• L’adoption et la monétisation de l’IA sont en plein essor en France : 27% des consommateurs français utilisent déjà des services d’IA ou d’IA générative, et 57% des sondés de la génération Z utilisent l’IA, ce qui fait d’eux les plus grand utilisateurs de ces nouvelles technologies. En effet, 54% des consommateurs de la génération Z sont prêts à payer un supplément pour des fonctionnalités d’IA intégrées. 7% des abonnements en France incluent déjà des services d’IA, les rendant aussi courants que les abonnements de livraison de nourriture ou de kits de repas. Il est crucial pour les entreprises d’aligner leurs stratégies de monétisation sur la valeur perçue et de simplifier l’adoption de leurs services pour garantir une croissance durable.

• Les modèles à l’usage sont privilégiés : la moitié (49 %) des Français interrogés préfèrent un modèle de tarification à l’usage pour les services d’IA et d’IA générative, contre 27% pour une facturation mensuelle et 25% pour une facturation annuelle.

• L’adoption rapide des services d’IA peut être liée à une préférence pour les tarifications basées sur les résultats : les résultats de l’étude indiquent une corrélation entre l’adoption des services d’IA générative et l’intérêt pour les modèles de tarification aux résultats. Parmi ceux qui utilisent ou sont intéressés par les services d’IA, la Génération Z a le taux d’adoption le plus élevé. Elle préfère également les tarifications aux résultats.

• Le succès des modèles repose sur l’alignement de la monétisation avec la valeur perçue : 68% des consommateurs interrogés ne sont pas enclins à payer un supplément pour des fonctionnalités additionnelles d’IA générative. La génération Z est le seul groupe d’âge divisé en deux en termes de volonté de payer pour des fonctionnalités d’IA génératives supplémentaires dans le cadre d’un abonnement existant (54 % oui ; 46 % non).

« L’évolution rapide des services d’IA présente des opportunités et des défis de monétisation importants », a déclaré Amy Konary, Vice-Présidente et fondatrice du Subscribed Institute chez Zuora. « Les différences d’intérêt entre les générations soulignent l’importance de proposer une valeur claire, tout en tenant compte du fait que cette valeur peut varier selon les groupes d’âges. Les entreprises qui optent pour des modèles de tarification à l’usage et axés sur les résultats pourraient être mieux placées pour entretenir des relations clients durables à l’ère de l’IA. »

Méthodologie : Sondage réalisé en ligne par l’institut Harris Poll auprès de 1015 adultes Français, entre le 12 et le 15 août 2024. Les générations sont définies par la Génération Z (18-27 ans), les Millennials (28-43 ans), la Génération X (44-59 ans) et les Boomers/Seniors (60+).