48% des entreprises ne vérifient pas l’identité des utilisateurs lors des appels de réinitialisation de mots de passe

septembre 2021 par Specops Software

Selon Specops Software 48 % des entreprises n’ont pas adopté de politique de vérification des utilisateurs pour les appels entrants vers leur département IT. Ces informations ont été révélées dans le cadre d’une enquête menée par Specops auprès de plus de 200 responsables informatiques des secteurs privé et public en Amérique du Nord et en Europe.