4 mars 14h30 - 15h15 - Webinaire SNS SECURITY et Fortinet : Nomadisme et sécurité : protéger votre réseau de bout en bout, c’est possible !

février 2021 par Marc Jacob

Le travail à distance génère inévitablement une confusion entre l’environnement professionnel et personnel et pour une entreprise, donner accès à la totalité de ses données à des collaborateurs en mode nomade, peut s’avérer délicat. À l’inverse, restreindre l’accès à vos données entrainera probablement des perturbations sur la continuité de vos activités.

FORTINET a développé pour vous la Security Fabric qui vous permet de contrôler la sécurité de votre système d’information de manière globale, et d’optimiser sa visualisation à travers une seule et même console. Vos différentes solutions de sécurité communiquent entre elles et l’intelligence artificielle permet également d’automatiser les processus de quarantaine pour une sécurité de bout en bout. En associant votre pare-feu FortiGate aux solutions de traitement analytique FortiAnalyzer, de nomadisme FortiClient et sa console de gestion centralisée FortiClient/EMS, vous avez la garantie d’une protection globale et automatisée, même à distance.

Participez le 04 mars prochain à ce nouveau webinar de 45 minutes co-animé par Ludovic RANCOUL, directeur technique chez SNS SECURITY et Alain MORAIS, ingénieur systèmes chez FORTINET. Vous bénéficierez d’une démonstration live pour vous permettre de comprendre les avantages de la sécurisation automatique et globale et le fonctionnement de cette console unique.

Conférence animée par :

Ludovic Rancoul

Directeur Technique,

SNS SECURITY

Alain Morais

SE, Fortinet

Pour vous inscrire https://webikeo.fr/webinar/nomadism...