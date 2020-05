4 juin - Ivanti Interchange Virtual World Tour se déroulera en ligne

mai 2020 par Marc Jacob

Dans un contexte de crise sanitaire et afin de garantir la sécurité et la santé de tous - employés, clients et partenaires -, Ivanti, l’entreprise qui unifie l’IT pour mieux gérer et sécuriser l’espace de travail numérique, annonce aujourd’hui que la prochaine édition de sa conférence annuelle Interchange se déroulera 100 % en ligne le 4 juin prochain. L’événement Interchange Unplugged Paris en présentiel, qui a traditionnellement lieu à la même période, est reporté à la fin de l’année 2020.

Baptisé Interchange Virtual World Tour, cet événement virtuel proposera aux responsables IT de découvrir, depuis le confort de leur propre domicile ou leur lieu de travail, les nouveautés d’Ivanti en matière d’ESM (Enterprise Service Management), de Sécurité IT et de Gestion unifiée de l’espace de travail et du poste client, et des innovations telles que Ivanti Assistants. Interchange Virtual World Tour sera ainsi l’occasion de mieux comprendre les solutions Ivanti, mais aussi d’échanger, via un Live Chat, avec des experts Ivanti.

Au programme de cette édition :

La présentation de la stratégie d’Ivanti, dans le monde et en France, et de sa vision de l’IT Unifiée.

Les solutions et roadmap produits d’Ivanti en 2020.

Des retours d’expériences clients avec les partenaires sponsors.

Des sessions de décryptage des innovations technologiques et grandes tendances du marché : la gestion des biens IT en milieu hospitalier, l’automatisation pour libérer les ressources humaines des tâches récurrentes, l’ITAM pour mieux administrer les environnements en datacenter, etc.

Ivanti Cloud : découvrez comment Ivanti révolutionne le marché avec une approche simple et efficace, qui redéfinit les capacités des standards dans l’Unified Endpoint Management. Participez à la nouvelle série « Une journée dans la vie de... » l’analyste IT, du Manager IT, ou du RSSI.

Un Live Chat pour échanger en direct avec les experts des équipes Avant-Vente et Commerciales d’Ivanti France.

Pour plus d’informations sur la conférence virtuelle Interchange Virtual World Tour, et pour s’inscrire, rendez-vous sur : https://virtual.ivanti.fr.

L’Interchange Virtual World Tour est par ailleurs un événement virtuel mondial, composé de 7 dates couvrant les régions France, Allemagne, Royaume-Uni et Irlande, Benelux et pays nordiques, Moyen ?Orient et Afrique, et Amérique, auxquelles s’ajoute une keynote internationale. Pour plus d’informations : https://interchange.ivanti.com/virtual