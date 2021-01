4 février 14h30 Webinaire SNS SECURITY : Ethical hacking, test d’intrusion ou de pénétration, pentest : Comment bien évaluer le niveau de sécurité de votre système d’information ?

janvier 2021 par Marc Jacob

Dans un environnement où les menaces sont toujours plus nombreuses et sophistiquées, la sécurité des infrastructures informatiques devient un enjeu majeur pour les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur. Mais alors comment relever ce défi ? Comment faire pour bien s’y prendre ?

Aujourd’hui recourir à l’audit d’intrusion devient presque un passage obligé. En adoptant une posture offensive comparable à celle d’un attaquant, l’objectif est de pouvoir mesurer de manière factuelle, l’exposition aux cyberrisques de votre entreprise. Tester l’efficacité des systèmes de détections d’intrusion et la réactivité de l’équipe technique, et pourquoi pas des collaborateurs. Relever l’origine et l’exploitabilité des failles du périmètre testé dans l’optique finale de proposer des solutions et des actions adaptées pour optimiser votre sécurité informatique.

Participez le jeudi 4 Février à 14h30 à notre webinaire animé par Ludovic RANCOUL et François GOUEY, respectivement Directeur technique et Pentesteur chez SNS SECURITY. Vous découvrirez au cours de cette démonstration de 45 minutes, les étapes d’un test d’intrusion réussi, la démarche et les outils utilisés par notre équipe experte et les bests practices à respecter. Vous serez bien sûr invité à poser toutes vos questions, aussi techniques soient-elles.

Inscription simple et rapide ouverte dès maintenant sur la plateforme WEBIKEO : https://webikeo.fr/webinar/ethical-...