4 clés pour conserver le contrôle de sa stratégie Cloud

juillet 2020 par Valentin Jangwa, directeur Europe du Sud chez Bitglass

Au cours des dernières années, les entreprises ont connu des évolutions significatives dans leur façon de gérer leurs opérations et dans la manière dont les collaborateur·trice·s travaillent. Mobiles, ils·elles étaient de plus en plus nombreux·euses à accéder, partager et stocker leurs données à travers des services variés et des équipements hétérogènes. Et la crise sanitaire a amplifié ce phénomène.