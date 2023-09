4 (bonnes) questions à se poser avant de choisir sa formation « cybersécurité »

septembre 2023 par co-rédigée par Bénédicte Pilliet, Présidente du CyberCercle & par Patrice Chelim, Directeur de la CSB.School

Face à la multiplication des cyberattaques et à la pénurie de ressources humaines en cybersécurité, la riposte s’organise dans l’éducation. On assiste ainsi depuis plusieurs mois à une recrudescence de formations et à la création d’écoles spécialisées en cybersécurité. Leur objectif affiché : former les experts qui viendront renforcer les rangs des cyber-combattants luttant contre une cybercriminalité galopante, avec la promesse d’une employabilité garantie et d’un salaire attractif à la clé. Une vision peut-être un peu monolithique, à la fois des métiers et de l’objet des formations en cybersécurité.

Face à ce constat, une proposition de quatre questions à vous poser pour vous y retrouver parmi ces formations et ces écoles :

A quoi et comment me prépare ma formation en cybersécurité ?

Avec un préalable : avoir une idée du type de métier ou du domaine de la cybersécurité dans lequel vous souhaitez évoluer. La cybersécurité recouvre un vaste éventail de domaines et de métiers - environ une trentaine aujourd’hui. Il est donc fondamental que vous déterminiez lesquels vous intéressent ou sont faits pour vous. Aller dans les forums des métiers, échanger avec les professionnels, vous informer sur la réalité des métiers… constituent donc un préalable indispensable avant de regarder les formations qui peuvent répondre à vos attentes. Votre approche des formations proposées en sera d’autant plus efficace et vous permettra de vous poser les bonnes questions.

En ajoutant le prisme, pour certains métiers, du matériel mis à disposition. Apprendre sur papier, c’est bien. Apprendre sur une plateforme technologique répliquant les environnements informatiques et industriels, c’est mieux. Toucher, manipuler, configurer le matériel technique que vous retrouverez en entreprise constitue un gain de temps considérable dans le développement de certaines des compétences qui seront les vôtres.

Enfin, la cybersécurité présentant de nombreuses certifications professionnelles personnelles - celles-ci se cachent derrière des acronymes que vous apprendrez à déchiffrer : CEH, ISO27001 LI, CISM, CISA, CISSP, GICSP… - si le coût de leur préparation et de leur passage est inclus dans vos frais de scolarité, c’est un vrai plus.

Ma formation est-elle assurée par des professionnels de la cybersécurité ?

Quitte à vouloir travailler dans un secteur, autant être entouré de professionnels du domaine ou de « professionnels métiers » qui ont à gérer une dimension cybersécurité. Cela devrait être le cas du corps enseignant. Allant au-delà des concepts théoriques et techniques essentiels pour se former, ils seront d’autant plus en mesure de partager leur expérience, d’illustrer la théorie par des exemples concrets et vécus qui vous seront fort utiles en début de carrière. Bien sûr, un intervenant de qualité est en outre celui qui sait transmettre son expertise en sachant faire preuve de pédagogie et de passion pour transmettre ses connaissances.

En parallèle du corps enseignant, il est également intéressant que l’équipe pédagogique connaisse le domaine de la cybersécurité. Elle est ainsi plus à même de créer un corpus pédagogique en adéquation avec les besoins des entreprises, de sélectionner les intervenants les plus pertinents, mais aussi de vous accompagner et de vous conseiller tout au long de votre parcours.

Quels sont les liens entre ma formation et les entreprises ?

Si vous aspirez à travailler en cybersécurité, vous devrez, au-delà des cours dispensés, vous assurer des liens entretenus dans le cadre de votre formation avec les professionnels du secteur. Ces derniers sont essentiels pour faciliter votre future insertion professionnelle. L’implication de ces entreprises peut se manifester de plusieurs façons : co-conception de modules de formation, création et encadrement de travaux pratiques et dirigés, prêt de matériel, animation de forums métiers, tables rondes, conférences, etc.

Quels sont les labels ou les certifications de ma formation en cybersécurité ?

Les labels et certifications en matière de formation apportent un indéniable gage de sérieux et de crédibilité, même s’ils ne constituent pas le seul critère d’appréciation d’un bon cursus.

Une formation inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) est une garantie de son caractère professionnalisant, mais ne valide pas nécessairement la qualité du contenu pédagogique en cybersécurité proposé. Pour cela, l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information - délivre le label SecNumEdu qui atteste que la formation est conforme aux critères établis en collaboration avec les acteurs du secteur.

si vous faites le choix d’une école spécialisée en cybersécurité : comment financer ma formation ?

Les écoles spécialisées en cybersécurité ont un coût – précisons d’ailleurs ici que le montant financier des études ne garantit pas forcément leur qualité.

Plusieurs options s’offrent à vous en termes de financement :

● Miser sur l’alternance qui permet une prise en charge des frais de scolarité par l’entreprise qui vous accueille et vous offre un contrat de travail rémunéré. Sachez que vous pouvez en conclure un quel que soit votre âge (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). Cela reste en outre une bonne option pour vous mettre le pied à l’étrier dans le monde professionnel.

● Solliciter les banques qui sont généralement prêtes à vous accorder un prêt étudiant si vous avez la perspective d’un emploi rémunérateur à l’issue de vos études. C’est le cas de la cybersécurité où le salaire moyen d’un débutant s’établit en France aux alentours de 40.000 euros annuels brut .

● Activer, dans le cas d’une reconversion, les leviers de la formation continue offrant une montée en compétences ciblée en cybersécurité, financée par votre employeur ou via d’autres dispositifs, tel que le Compte Personnel de Formation (CPF).

Comme vous le voyez, se former à la cybersécurité nécessite en amont une réflexion personnelle quant à ce que l’on souhaite faire et d’étudier avec attention les offres de formation qui sont proposées. Vous allez vous engager personnellement et financièrement, passer une ou plusieurs années dans ces cursus : assurez-vous aussi que l’établissement que vous allez choisir porte une dynamique, une philosophie et des valeurs qui vous correspondent. Un savoir être au-delà du savoir-faire, ce qui dans le milieu professionnel est aussi fondamental. Aussi n’hésitez pas à aller à la rencontre de l’équipe pédagogique et administrative des formations qui vous intéressent, à visiter les locaux, à poser des questions aux étudiants et aux anciens diplômés, à discuter avec des professionnels du secteur… autant d’éléments qui enrichiront votre prise de décision.