4 avril "Lundi de la cybersécurité" : La cybersécurité, un métier de femme

mars 2022 par Marc Jacob

Avec 28 % de femmes dans le numérique et 11 % dans la cybersécurité selon des statistiques assez invariables en Europe depuis qu’on s’y intéresse, avec cette une pénurie de talents sur ce marché en pleine expansion en raison de l’accroissement de la cybercriminalité de profit, de sabotage ou d’espionnage, il est urgent d’informer et de convaincre nos jeunes filles que ces métiers sont aussi pour elles, en se débarrassant principalement de nos stéréotypes et en organisant un équilibre entre la sphère professionnelle et la sphère privée.

Nous mettrons en exergue les moyens qu’elles doivent employer ou déployer pour se lancer dans des métiers à valeur ajoutée pour participer à assurer une bonne part de la souveraineté du pays. Convaincre que celui-ci ne peut se passer de 50% de la main d’œuvre de la Nation est l’objet de cette intervention.

Intervenante : Anne Souvira - Commissaire divisionnaire, chef de la Mission Cyber de la préfecture de Police à la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies..

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant..

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 04/04 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.

Tous les détails en : https://www.arcsi.fr/doc/Lettre-Lun...