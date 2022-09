4 au 22 octobre : le mois de la cybersécurité chez Phoenix Contact pour accompagner les entreprises à protéger leur business des cyberattaques

septembre 2022 par Marc Jacob

Au 21e siècle, la cybersécurité est incontournable et primordiale pour les entreprises.

Avec l’essor de l’industrie 4.0, il est indispensable de mettre en place une politique de cyberdéfense afin de protéger les réseaux et machines de production.

L’industrie 4.0 a pour synonyme : connexion au réseau Internet. Les machines industrielles sont interconnectées et connectées au monde extérieur. La mise en réseau permet aux industriels de piloter, d’analyser, et d’adapter les outils de production en temps réel, mais aussi d’accéder à distance aux machines.

Cette connexion au réseau Internet est une opportunité pour le déploiement et la maintenance des installations, qui peuvent désormais se faire à distance. En effet la télémaintenance, permet un accès direct et global aux commandes et aux réseaux Ethernet ce qui rend rapide et efficace l’exécution des tâches de maintenance et d’entretien.

C’est ainsi que la personne interne à l’entreprise ou le prestataire en charge de la maintenance des installations peut y accéder où qu’il soit dans le monde, 7/7 jours et 24/24 heures.

Tout comme le réseau industriel, il faut s’assurer que la connexion à distance soit fiable et sécurisée afin de garder confidentielles les données sensibles de la société et éviter des accès non désirés par des personnes non autorisées : les cybercriminels.

Quand les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées

Les dernières années ont été chargées en nombre de cyberattaques. Leur nombre a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020 (source : Ministre des Armées).

Les hameçonnages mais aussi les ransomwares ne cessent de prendre pour proies les particuliers et les entreprises. L’ANSSI rapporte une hausse de 255% des signalements de ransomwares en 2020. Mais en dehors de leur nombre, le plus frappant est le fait que les cybermenaces touchent tous les types de sociétés – peu importe leur taille, activité et secteur.

En effet, toutes les entreprises disposent de données sensibles et confidentielles (employés, partenaires, clients et bancaires…).

Le réseau IT (bureautique) n’est plus le seul qui offre des portes d’entrée aux cybercriminels puisque désormais le réseau OT (industriel) est aussi visé.

C’est dans ce contexte que Phoenix Contact consacre le mois d’octobre à la cybersécurité afin d’accompagner les entreprises dans leur volonté de se protéger contre les cybermenaces.

Octobre : le mois de la cybersécurité chez Phoenix Contact

Mieux connaître les cyberattaques pour mieux se protéger tel est l’objectif du mois de la cybersécurité de Phoenix Contact.

Tout au long du mois d’octobre, au travers de webinars, découvrez les cyberattaques « à la mode » et les conseils cybersécurité de nos experts.

