4,2 millions de dollars perdus par cyberattaque dans le secteur financier en Europe

mai 2021 par Infoblox

Infoblox Inc dévoile une nouvelle étude sur comment la crise COVID-19 a mis au défi l’infrastructure de base du secteur des services financiers. Plus d’un an après le début de la pandémie, les banques, les assureurs et les autres institutions financières font état de conséquences coûteuses dues à des cyberattaques basées dans le cloud et à des pannes de réseau.

Basée sur plus de 800 réponses des professionnels IT travaillant dans le secteur des services financiers en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique, l’enquête met en évidence les points suivants :

Les violations de données représentent un fardeau financier de plus en plus important pour le secteur : en Europe, les violations de données dans les entreprises financières ont entraîné des pertes financières moyennes d’environ 4,2 millions de dollars par attaque en 2020.

Les pannes de réseau entraînent également des charges coûteuses : en Europe, les institutions perdent en moyenne environ 3,1 millions de dollars, dépassés uniquement par les pertes en Asie-Pacifique (4,3 millions de dollars).

Le secteur reste une cible privilégiée pour les attaques basées dans le cloud : 44 % des sondés en Europe ont subi une violation de données au cours des 12 derniers mois, alors que 37 % ont été victimes d’une attaque de logiciels malveillants dans le cloud.

Le phishing et les attaques basées sur le cloud sont des vecteurs majeurs de menace : 60 % des personnes interrogées en Europe s’attendent à être confrontées à une combinaison du phishing, de vulnérabilités liées au cloud, y compris les mauvaises configurations, et des attaques DNS/DDoS au cours des 12 prochains mois.

Les équipes de résolution des menaces adoptent une approche de visibilité du réseau pour améliorer la sécurité : en Europe, la surveillance du réseau (75 %), les renseignements sur les menaces (59 %) et la chasse aux menaces (53 %) sont considérés comme les tactiques de cybersécurité les plus efficaces.

Téléchargez le rapport ici.