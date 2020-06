3ème certification en moins de 3 mois pour TheGreenBow

juin 2020 par Marc Jacob

L’éditeur de logiciels de Cybersécurité, qui compte le 1er logiciel Client VPN certifié au monde CC EAL3+, qualifié standard et disposant des agréments Diffusion restreinte OTAN et UE, obtient la Certification officielle de son Client VPN Windows.

Après la certification par l’ANSSI de l’application logicielle TheGreenBow VPN Linux version 1.4.2 pour les plateformes ELinOS et RedHatil y a quelques semaines, le Client VPN Windows reçoit également la Certification Critères Communs EAL3+. « Ce rythme accéléré de certifications est une performance dans le monde de la cybersécurité et concrétise notre stratégie de certification continue et d’agrément de tous nos produits. Cette accélération souligne notre détermination à consolider notre positionnement au sein du dispositif souverain de la Cybersécurité en France et en Europe. », indique Roger Simon, CEO de TheGreenBow.

En 2019, le produit TheGreenBow VPN Client Windows a obtenu le label « Utilisé par les armées françaises » attestant la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises. « Le niveau de nos certifications garantit aux utilisateurs un produit fiable, stable, robuste, quasi sans failles et, donc de confiance » ajoute Roger Simon.

Les Clients VPN Certifiés TheGreenBow pour Windows et Linux permettent d’établir des connexions de confiance et de sécuriser les communications entre un équipement mobile et une station fixe ou entre deux équipements mobiles.