3M annonce la nomination d’Alain Simonnet au poste de Managing Director France et Région Méditerranée de l’Ouest

février 2021 par Marc Jacob

Alain Simonnet a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe 3M. Il dirigeait depuis octobre 2017 la Région Europe de l’Est, comprenant la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, l’Ukraine et la Géorgie.

Ingénieur de formation, Alain Simonnet débute sa carrière en 1987 dans le secteur aéronautique au Centre d’Essai des Propulseurs CEPr de Saclay. Il rejoint 3M en 1990 au Royaume-Uni en tant qu’ingénieur au service technique européen de la Division Solutions professionnelles Audio et Vidéo, dont il devient en 1995 le Directeur ventes et marketing. Il est ensuite nommé Directeur du développement Europe pour la Division Systèmes de projection électronique.

En janvier 1997, il se voit confier la direction ventes et marketing de la Division Systèmes visuels pour la France, puis en 2000, pour la zone Europe du Sud (France, Italie, Espagne, Portugal et Belgique). Il occupe ensuite les fonctions de Directeur de la communication corporate, marketing et affaires publiques de 3M France (octobre 2003-décembre 2004).

En 2005, il est promu Directeur Général du Business Group Display & Graphics France et pilote également la création de l’organisation « Customer Centric » de 3M France. En 2009, il devient Directeur Général du Business Group Industrie. En 2016, il se voit confier le déploiement à l’échelle EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) de l’initiative stratégique Industrial & Safety Market Center (ISMC). En 2017, il rejoint la Pologne en tant que Managing Director, puis élargit ses responsabilités pour consolider la région comprenant, outre la Pologne, l’Ukraine, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Géorgie.

Agé de 57 ans, Alain Simonnet est titulaire d’un Master en ingénierie mécanique et aéronautique de l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes (ENIT) et d’un diplôme en marketing, Chartered Institute of Marketing (UK). Il est certifié Lean Six Sigma Black Belt depuis 2001.