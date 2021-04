3DS OUTSCALE s’installe au Japon

avril 2021 par Marc Jacob

3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes s’installe au Japon, premier marché Cloud dans la région Asie-Pacifique et devient la référence pour les entreprises européennes désireuses de s’implanter au Japon.

Cette filiale japonaise, OUTSCALE K.K. souhaite avant tout garantir la souveraineté et la sécurité des données selon la réglementation locale. En s’installant dans une région en forte croissance technologiquement, où le Cloud fait d’or et déjà partie intégrante de l’environnement. 3DS OUTSCALE entend faire rayonner le savoir-faire technologique français avec la promesse d’être un Cloud de confiance multi-local. Le marché est en effet estimé à environ 26,4 milliards de dollars en 2024, soit 2,4 fois la taille du marché en 2019 grâce à l’adoption fulgurante du Cloud par les petites et moyennes entreprises japonaises.