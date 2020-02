31 MARS - 11H00 - WEBINAIRE VERIZON : TOKENISATION DES DONNEES

février 2020 par Marc Jacob

Les institutions financières et organisations gèrent plusieurs types de données sensibles et mettent en œuvre des efforts importants afin de sécuriser, mettre en conformité (certification) leurs périmètres soumis à des exigences réglementaires ou de l’industrie.

La multiplication des obligations et référentiels ainsi que la croissance des périmètres (humains, techniques, processus) impactés pose aujourd’hui de réels challenges à toute entreprise, que ce soit en matière de coût, d’expertise, de maintien de la sécurité, etc.. Une des solutions les plus efficaces en sécurité des données (Data Security) est la « Tokenisation ». Très bien maîtrisé par certains, méconnu par d’autres ce procédé consiste en la substitution des données sensibles par des références (jetons) et dans l’utilisation de moyens sécuritaires avancés tels que les registres relationnels, le chiffrement, le coffre numérique.

VERIZON vous propose sur cette session de partager son expertise et expérience sur ce sujet en présentant à travers des cas concrets la logique de cette technologie, les usages possibles, les avantages et contraintes normatives.

En conclusion de cette session, vous aurez la possibilité d’échanger avec nos experts sur les différentes solutions potentielles à vos challenges et de découvrir de nouvelles possibilités à la réduction de vos périmètres en lien avec les données cartes (conformité PCI DSS) ou des données personnelles (avec le RGPD ; ou de santé avec HDS, etc.).

Le Wébinaire sera animé par :

Abdelkrim AHMED BACHA, Senior Security Consultant, Security Assurance,Verizon Business Group

Pour vous inscrire cliquez ICI