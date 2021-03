31 mars 10h00 - Webinar Learn&Go - EBRC : RGPD, prenez le contrôle : gérez et pilotez votre conformité

mars 2021 par Marc Jacob

Faites un état des lieux de votre conformité, mesurez, contrôlez, analysez et agissez sur les domaines à risques les plus élevés.

Disposez ainsi la visibilité nécessaire à votre top management pour garantir le respect des exigences de ce règlement européen, et prendre des décisions éclairées.

Webinar RGPD

Les consultants Trusted Advisory Services d’EBRC vous invitent le 31 mars 2021 à cette nouvelle session Learn&Go webinar dédié au Règlement Général sur la Protection des Données avec pour objectif de passer de la phase projet à un système de gestion. Agenda

Intervenants :

Christelle Amodio, Business Manager et Aline Moyret, GRC Practice Lead, EBRC, et Stéphane Omnes, Data Protection Officer et DPO of the Year 2019, POST Luxembourg.

Programme :

10:00 - Ouverture

10:05 – Présentation d’EBRC et POST Luxembourg

10:10 – RGPD, prenez le contrôle : gérez et pilotez votre conformité

Le système en place est-il toujours conforme aux exigences réglementaires ?

Est-il toujours pertinent dans mon contexte ?

Est-il efficace ? Quelles sont les possibilités d’amélioration ?

10:20 – Session de questions et réponses

10:30 – Fin de l’événement

Informations pratiques

La session sera donnée en français.

Cette session d’informations s’adresse en particulier aux Data Protection Officers, Legal Officers, Risk Managers, CIOs, et IT Managers.

Veuillez noter qu’une inscription préalable est obligatoire. Ces sessions sont réservées à nos utilisateurs professionnels ainsi qu’à nos clients finaux.

EBRC utilise Eventbrite pour la gestion des inscriptions, veuillez vous référer à nos mentions légales pour en savoir plus sur notre politique de gestion des données.

Informations pratiques :

Webinar

31.03.2021 - 10:00

