31 mars 10h00 ServiceNow Webinar : Tirez le meilleur de SAP !

mars 2022 par Marc Jacob

Alors que la transformation numérique des opérations commerciales continue d’évoluer, connecter des systèmes, des applications et des données à SAP devient une priorité absolue pour de nombreux responsables informatiques. Et créer une expérience front office utilisateur optimale sur ces processus de back-office est un défi.

Découvrez comment vous pouvez aligner de manière transparente les expériences front-end avec les processus back-end sur SAP et toutes vos plateformes avec Creator Workflows.

Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochain webinaire. Nos experts discuteront de la façon dont vous pouvez :

• Offrir des expériences utilisateur multicanal modernes et unifiées sur toutes vos plateformes

• Améliorer les opérations ERP et rationalisez les opérations financières

• Injecter vitesse et flexibilité dans SAP

• Améliorer la migration SAP, pour un retour sur investissement plus rapide, des risques réduits et une flexibilité accrue

Ne manquez pas ce webinar, inscrivez-vous !