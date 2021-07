31 août - 2 septembre FIRST propose un centre de cyber-entraînement éphémère pour les acteurs du Channel IT

juillet 2021 par Marc Jacob

À l’occasion de la prochaine édition d’IT Partners les 29&30 septembre, FIRST ira à la rencontre des revendeurs IT pour leur proposer des formations accélérées en cybersécurité.

“La cybersécurité permet de répondre aux enjeux posés par les cyberattaques, ransomwares en tête, et donc de garantir la résilience du tissu économique face à ces nouvelles menaces. Mais loin d’être une contrainte, elle peut amener une réelle valeur ajoutée à toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur secteur d’activité.” François Esnol-Feugeas, Président de l’association FIRST

L’association FIRST créée en octobre 2020, rassemble 8 PME françaises qui ont fait le choix d’unir leurs expertises. En construisant un écosystème innovant et cohérent, FIRST entend répondre à l’urgence du besoin en cybersécurité des TPE/PME en France et en Europe.

Les TPE/PME représentent 55,8% du PIB européen et 66,3% des emplois.

Cependant leur résistance face aux cyberattaques est très faible : 80% d’entre elles déclarent ne pas avoir de plan de remédiation en cas de cyberattaque. Les collectivités territoriales font aussi face à la multiplication des menaces avec pour enjeu non négligeable la continuité du service public. Elles aussi s’appuient majoritairement sur leur prestataire pour s’équiper, n’ayant que très rarement les ressources sur ce sujet dont elles ne peuvent être expertes.

La mission de FIRST s’articule autour de trois grands axes :

1. Acculturer les dirigeants à la gestion du risque, pour que la cybersécurité ne soit plus perçue comme un sujet de spécialistes.

2. Faciliter la décision d’achat par la formation des ressources techniques.

3. Améliorer la lisibilité de l’offre, notamment en promouvant l’interopérabilité des solutions de cybersécurité.

Le centre de cyber-entraînement sur l’édition 2021 d’IT Partners sera une première action de sensibilisation. Convaincus que la montée en compétence des acteurs du channel est une réponse opérationnelle adaptée à l’urgence du besoin, FIRST a pour ambition d’améliorer leur efficacité sur le volet de la remédiation mais aussi sur celui de la prévention.

La cybersécurité a vocation à devenir leur nouvel accélérateur de croissance, un moteur de conquête pour les distributeurs qui sauront répondre rapidement à l’attente du marché.

Pendant deux jours, les visiteurs du salon IT Partners pourront se rendre au centre de cyber-entraînement pour assister aux conférences sur les enjeux de la cybersécurité spécifiques au TPE/PME et bénéficier de formations accélérées sur des sujets plus opérationnels sous forme de speed training avec un expert FIRST.

Les actions de sensibilisation seront complétées sur le terrain par la création d’une plateforme de distribution qui référence les solutions des membres de FIRST. La plateforme sera ouverte au référencement d’éditeurs non-adhérents pour constituer une offre cohérente à la portée des TPE/PME. FIRST a aussi à cœur d’impliquer les acteurs institutionnels dans sa feuille de route.

L’association réalise des groupes de travail avec l’ACN (Alliance pour la confiance numérique), travaille en complémentarité des actions de cybermalveillance.gouv pour analyser l’évolution des besoins et a participé au rapport du Sénat sur la cybersécurité des TPE/PME en mai.

À propos des membres fondateurs :

Citalid. Pionnier de la quantification et du pilotage du risque cyber en Europe, le logiciel Citalid évalue dynamiquement l’exposition financière des entreprises aux menaces informatiques. Capable de simuler l’impact de chaque investissement sur la réduction du risque, il permet aux décideurs de rationaliser leur arsenal cyber et d’assurer leur risque résiduel de façon optimale.

Olvid. Olvid est une messagerie instantanée unique, dont la sécurité ne repose plus sur les serveurs mais uniquement sur la cryptographie. Nous apportons la preuve mathématique de l’inviolabilité des communications. Résultat : une application aussi facile d’usage que WhatsApp, sans fuites de données, qui ne collecte aucune donnée personnelle et dans laquelle l’usurpation d’identité est impossible.

Oxibox. Oxibox est une solution de cyber-résilience, garantissant la capacité de retour à la normale des systèmes informatiques après une cyberattaque en quelques minutes. Avec un déploiement simple, rapide et compatible avec tous les environnements, nous rendons les sauvegardes invisibles et incorruptibles par les ransomwares.

Nameshield. Expert en stratégie de protection et valorisation des marques et noms de domaine, Nameshield est aujourd’hui en pleine expansion grâce à son expertise reconnue dans le métier de registrar, qu’elle enrichit par des solutions innovantes en matière de surveillance et de protection des marques sur Internet.

Seela. Seela est une plateforme de e-learning permettant la réalisation de parcours de formation dans les domaines des réseaux, du SI et de la Cybersécurité notamment au travers son accès à la CyberRange d’Airbus CyberSecurity.

RESCO Courtage. RESCO Courtage est un courtier en assurance spécialisé dans les risques Sécurité, Sûreté et Cyber. Expert en protection des entreprises, sa mission est de conseiller les entreprises et de rechercher avec réactivité et discrétion, les meilleures solutions d’assurance face aux actes de malveillance et à la cybercriminalité.

TheGreenBow. Avec plus d’un million et demi d’utilisateurs à travers le monde, TheGreenBow est le logiciel Client VPN le plus éprouvé. Disponible sur plusieurs plateformes, il permet d’établir des connexions sécurisées aussi bien pour des postes nomades, que pour des accès extranet de type télétravail ou des applications gouvernementales.

Vates. Vates est l’éditeur français de solutions de virtualisation opensource. L’entreprise développe son propre hyperviseur basé sur Xen, XCP-ng, et sa solution d’administration et de backup de machines virtuelles, Xen Orchestra. Vates investit massivement dans le durcissement et la sécurisation de son hyperviseur et exporte massivement son expertise en Europe et dans le monde.