31 août, 1er et 2 septembre 2021 Cannes : IT & IT SECURITY MEETINGS

mai 2021 par Marc Jacob

IT & IT SECURITY MEETINGS est un meeting one to one dédié aux professionnels de l’IT (constructeurs, éditeurs, opérateurs télécoms), aux fournisseurs d’infrastructures, aux professionnels de la mobilité et aux experts de la sécurité informatique ; dont l’objectif est de favoriser le « face à face » direct entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés et ultra qualifiés en amont de l’événement dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

Carrefour d’échanges privilégiés, plateforme de business instantané, IT & IT SECURITY MEETINGS est le levier efficace pour le développement de votre activité.

IT & IT SECURITY MEETINGS, c’est :

• Un meetings one to one haut de gamme

• Des rendez-vous d’affaires one to one pré-organisés en amont de l’événement, ciblés et ultra- qualifiés entre Top Décideurs et Exposants

• Des déjeuners d’affaires pré-organisés en amont de l’événement entre Top Décideurs et Exposants

• Des conférences plénières de haut niveau

• 1 dîner de bienvenue le mardi 31 août 2021 au soir pour nouer les premiers contacts

• 1 soirée libre le mercredi 1er septembre au soir pour vous reposer ou vous offrir la possibilité d’inviter vos clients et de prolonger les échanges

• 1 dîner de clôture exclusivement entre exposants et Top décideurs le jeudi 2 septembre au soir

• 3 jours de benchmarking, matchmaking, networking

IT & IT SECURITY MEETINGS, est accessible uniquement sur accréditation. Save the date les 31 août, 1er et 2 septembre 2021 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes !

• Devenir Top Décideur → https://www.it-and-it-security-meet...

• Devenir Exposant → https://www.it-and-it-security-meet...