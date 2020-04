30 septembre - 1er octobre - Paris Cyber Week

avril 2020 par Marc Jacob

La deuxième édition de Paris Cyber Week, rendez-vous annuel de l’écosystème européen de la cyber, et plus largement de la transformation du numérique sécurisée, se tiendra les 30 septembre et 1er octobre prochains, à l’Hôtel des Arts et Métiers, en ouverture du Mois européen de la Cyber. Cet évènement a pour principal objectif de créer une communauté de la Confiance, en Europe.

Une mobilisation européenne face aux enjeux des compétences numériques La transformation numérique bouleverse le cœur même des métiers tels que nous les connaissons aujourd’hui. Nous ne pouvons que le constater, tout particulièrement en cette période de crise inédite. Face à l’explosion des cyberattaques, en cette période de confinement, impliquant l’utilisation massive des ordinateurs et autres outils connectés, nous devons recréer la confiance, au sein de cet espace. Et la clef réside, tout particulièrement, dans la sensibilisation et l’éducation des citoyens. Ce, dès le plus jeune âge, pour prévenir, notamment, les risques liés à l’utilisation d’objets connectés.

Si de nombreuses initiatives individuelles ont vu le jour, ces dernières années, les experts s’accordent à dire que nous manquons, encore aujourd’hui, d’initiatives globales. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons réunir, durant ces deux jours, à la fois le monde politique, le monde scientifique, le monde académique et le monde économique. Ce, pour échanger et dessiner une vision prospective, en mettant en place une véritable communauté européenne d’experts.

Ainsi, pas moins de 15 délégations européennes se réuniront, à Paris, afin de proposer un retour d’expérience lié à l’impact de la crise sanitaire d’un point de vue numérique, et réfléchir aux actions à mettre en place, ensemble, pour dessiner, demain, les contours d’une cybersécurité individuelle et collective dimensionnée.

Un format innovant permettant d’élaborer, ensemble, les règles européennes de demain

Face à cette crise sanitaire sans précédent, qui nous fait prendre conscience du chemin à parcourir, dans le numérique, il est urgent d’analyser, ensemble, les manquements, et d’établir de nouvelles règles du jeu. C’est la raison pour laquelle, lors de cette 2e édition, il nous parait essentiel, durant la première journée, de revenir sur les impacts cyber liés à la crise COVID-19, en Europe, et de réfléchir aux coopérations industrielles possibles permettant d’élaborer une réponse cyber européenne.

Lors de la deuxième journée, plusieurs TaskForces seront mises en place, sur des sujets au cœur des défis. Souveraineté du cloud, rupture technologique et recherche, déploiement de solutions numériques dans les organisations, tout particulièrement dans le secteur de la santé, ou encore émergence d’internet souverain, seront quelques-uns des thèmes de discussion, ayant pour finalité de renforcer la cyber résilience en Europe, une priorité.

Et pour offrir l’opportunité, au plus grand nombre, de prendre part à ces échanges, nous mettons en place un streaming, en direct. Les professionnels, connectés, pourront alors contribuer aux réflexions et apporter leur expertise. Car nous sommes persuadés que c’est, ensemble, que nous construirons demain, un monde numérique plus sûr et mieux approprié, pour l’ensemble des citoyens.

Pour toute information sur ce Forum européen de la Transformation Numérique : http://paris-cyber-week.fr