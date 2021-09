30 novembre - 2 décembre : 35ème édition de Trustech

septembre 2021 par Marc Jacob

Pendant 3 jours, les acteurs et professionnels de l’industrie de la carte et des technologies de la confiance numérique se retrouveront à Paris pour échanger, découvrir les dernières innovations et solutions sécurisées en matière de paiements et d’identification, et pour développer et renforcer leur business. TRUSTECH, de retour à Paris après plusieurs éditions cannoises, sera ponctué de nouveautés qui viendront animer ce rendez-vous incontournable.

« L’INNOVATION STAGE »

L’innovation Stage proposera une introduction de haut niveau des derniers développements en matière de technologie. Présentés sous forme de sessions de pitchs de 5 minutes regroupées autour d’un thème, les visiteurs pourront écouter jusqu’à 10 intervenants en une heure et suivre les avancées et avantages des nouvelles solutions, produits et concepts.

DES CONFÉRENCES

Comme chaque année, le cycle des conférences proposera un contenu de pointe axé sur trois grandes thématiques : Paiements, Identification et Sécurité. Ces trois thématiques véritables piliers de la transition digitale pour les organisations institutionnelles ou commerciales, seront animées par un panel de conférenciers internationaux et de leaders d’opinion issus de l’écosystème des paiements, des services financiers, de l’identification, de la technologie et de la sécurité des données. Les visiteurs pourront suivre notamment :

KYC, PAIEMENTS ET ACTIFS NUMERIQUES

Les Paiements à l’ère numérique

eKYC dans un environnement AML numérique : la portabilité de la KYC est-elle à l’horizon ?

La Monnaie Numérique et la Crypto finance : sont-elles prêtes pour l’adoption ?

IDENTITE POUR LA SOCIETE ET L’ECONOMIE

Identité pour les gouvernements : les promesses d’une nouvelle décennie ! Une mobilité sécurisée et des voyages fluides en période post-covid Identifiants consommateurs : une expérience multicanale d’avantage personnalisée

SECURITE, AUTHENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES

Les défis de la cybersécurité dans les environnements (non) fiables Authentification des produits et protection des marque : allier global et digital ! Gestion des risques et de la fraude : augmenter la sécurité des organisations DU NETWORKING

TRUSTECH proposera des rendez-vous d’affaires à tous ses exposants qui seront mis en contact avec les visiteurs/acheteurs avant le salon. Pour plus de confort, tous ces rendez-vous se feront directement sur les stands. Et afin de perpétuer la tradition cannoise et donner une forte dynamique, une grande soirée de networking aura lieu le mardi soir.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre 2021 : de 9h30 à 18h

Jeudi 2 décembre 2021 : de 9h30 à 17h